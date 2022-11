Les témoins de l’enquête sur la mort de 2 hommes oji-cris conviennent tous que Thunder Bay a besoin d’un centre qui donne à réfléchir

Un centre de dégrisement sûr fournirait de meilleurs soins aux personnes en état d’ébriété publique à Thunder Bay, en Ontario, et pourrait alléger la pression sur les premiers intervenants et les systèmes médicaux d’urgence, ont déclaré des témoins lors de l’enquête sur deux hommes des Premières Nations Oji-Cree décédés en garde à vue.

L’enquête, qui en est à sa quatrième semaine, examine les circonstances entourant le décès en 2014 de Don Mamakwa de la Première Nation de Kasabonika Lake et le décès en 2017 de Roland McKay de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug. Les deux hommes ont connu des complications médicales alors qu’ils se trouvaient dans les cellules du quartier général du Service de police de Thunder Bay (SPTB) après avoir été arrêtés pour intoxication publique.

Un centre de dégrisement sûr verrait et traiterait l’intoxication publique et la consommation de substances comme un problème médical, et non comme un crime, a témoigné Shannon Smith-Bernardin, experte et consultante en centres de dégrisement sûrs et professeure adjointe à l’Université de Californie à San Francisco.

“L’un des principaux objectifs du centre de dégrisement est de fournir un environnement accueillant, informé des traumatismes, ce qui signifie qu’il est confortable pour le client d’être là, et idéalement avec un personnel compatissant formé aux troubles liés à la consommation de substances, aux effets de la pauvreté, aux traumatismes, à l’itinérance. “, a déclaré Smith-Bernardin.

“L’individu entrera et se trouvera dans un environnement où il est censé être par opposition à enfermé dans une cellule de prison ou dans un service d’urgence où il n’a souvent pas besoin d’être parce qu’il n’est pas médicalement malade.”

Des centres de dégrisement ont été ouverts dans des collectivités partout au Canada, notamment dans les Territoires du Nord-Ouest, au Manitoba et en Colombie-Britannique. Cependant, à Thunder Bay, il n’y a pas de centre complet — seulement une poignée de lits sécuritaires qui donnent à réfléchir dans certains établissements.

Au cours de l’enquête à Thunder Bay, des témoins ont déclaré qu’un tel centre aiderait à soutenir les personnes aux prises avec des troubles liés à la consommation d’alcool, à la toxicomanie ou à l’itinérance, et à prévenir le décès de personnes qui pourraient être en état d’ébriété en public.

“Chaque témoin qui a témoigné, de chaque policier, chaque ambulancier, chaque expert, tout le monde a témoigné qu’un centre de dégrisement serait une bonne solution à ce problème”, a déclaré Peter Keen, l’un des avocats représentant le coroner présidant cette enquête. .

Mamakwa est décédé d’une acidocétose, une complication grave du diabète de type 2, et McKay est décédé d’une cardiopathie hypertensive, selon les rapports d’autopsie déposés comme pièces à conviction dans l’enquête.

Don Mamakwa, à gauche, et Roland McKay sont décédés à Thunder Bay en 2014 et 2017, respectivement. Leur décès fait l’objet d’une enquête de quatre semaines en cours dans la ville du nord-ouest de l’Ontario. (Bureau du coroner en chef de l’Ontario)

Mamakwa et McKay auraient tous deux dû recevoir beaucoup plus de soins médicaux et de surveillance que ceux fournis au poste de police, selon une quantité importante de preuves présentées devant les quatre membres du jury d’enquête – un panel de citoyens entièrement blancs sélectionnés par un jury. .

Dans le cas de Mamakwa, aucune vérification personnelle n’a été effectuée sur lui pendant des heures alors qu’il était dans la cellule de police, et un expert a témoigné qu’il y avait 97 % de chances qu’il aurait survécu la nuit du 2 août 2014, s’il avait reçu des soins médicaux appropriés ou s’est rendu aux urgences ce soir-là.

Il souffrait également de la respiration de Kussmaul, un schéma respiratoire profond et laborieux souvent associé à une acidocétose, qui signale la nécessité d’une intervention médicale vitale.

De même, McKay souffrait d’une respiration anormale, suggérant qu’il aurait dû recevoir des soins médicaux au lieu d’être laissé dans la cellule de police, selon les preuves fournies tout au long de l’enquête.

Ces deux changements dans leurs conditions médicales auraient probablement été observés et soignés si les hommes se trouvaient dans un centre qui donne à réfléchir, a déclaré Smith-Bernardin lundi.

Le centre qui donne à réfléchir offrirait un certain nombre d’autres avantages, a déclaré Smith-Bernardin.

Les personnes nécessitant ces services auraient la possibilité de dormir confortablement, de recevoir une réhydratation et de la nourriture, ainsi que d’avoir accès à des douches et à une laverie, tout en étant surveillées par le personnel pour vérifier les signes médicaux et s’assurer qu’il n’y a pas d’autres conditions médicales émergentes.

Le personnel se spécialise également dans le soutien aux personnes en état d’ébriété et peut identifier les problèmes communs qui peuvent survenir au fur et à mesure qu’ils se dégrisent. Certains membres de la communauté seront également admis plusieurs fois dans un centre qui donne à réfléchir en un an, ce qui permet au personnel d’observer les changements de leur état de santé au fil du temps et de les connecter à d’autres ressources ou programmes, a déclaré Smith-Bernardin.

Des milliers d’appels pour suspicion de toxicomanie

Un centre de dégrisement sûr pourrait également réduire la pression sur les premiers intervenants comme la police, qui répond à des milliers d’appels de service de santé mentale qui ne nécessitent pas leur intervention, et les ambulanciers paramédicaux, qui subissent presque quotidiennement des Code Blacks, où il n’y a pas d’ambulances disponibles pour répondre aux appels.

Les données présentées avant l’enquête ont montré que les ambulanciers paramédicaux de Thunder Bay ont répondu à plus de 3 500 appels pour suspicion de consommation de substances chaque année depuis 2019.

Cela oblige les ambulanciers paramédicaux à passer des milliers d’heures dans la salle d’urgence du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay, à attendre que l’hôpital admette leurs patients et à immobiliser les ambulances, qui ne peuvent pas répondre aux autres appels. Ce problème est appelé « délai de déchargement » et a été soulevé à plusieurs reprises par la police et les ambulanciers tout au long de l’enquête.

Bien que cela puisse prendre des heures à la police ou aux ambulanciers paramédicaux pour amener une personne en état d’ébriété en garde à vue ou à l’hôpital, amener quelqu’un dans un centre de dégrisement sûr ne prendrait que quelques minutes, a déclaré Smith-Bernardin.

“Dans toutes les recherches présentées jusqu’à présent, c’est une moyenne de sept à neuf minutes, je n’ai jamais rien vu de plus de 10 minutes… pour un policier ou [paramedic] déposer dans un centre qui donne à réfléchir.”

Smith-Bernardin a estimé que Thunder Bay aurait probablement besoin d’un centre de dégrisement sûr avec 10 à 15 lits, mais en tant que plaque tournante pour les personnes du nord-ouest de l’Ontario, il pourrait en avoir besoin de plus.

Il y a quelques lits disponibles en ce moment, mais pas à l’échelle suggérée par Smith-Bernadin, et l’accès est limité.

L’agence provinciale de la santé Ontario Health North West finance quatre lits de dégrisement sécuritaires dans chacun des établissements suivants : Dilico Anishinabek Family Care, Keewaytinook Okimakanak et Matawa Health Cooperative. Ces lits sont réservés aux membres des Premières Nations de ces communautés.

Molly Boyce dit que son passage au programme d’alcoolisme géré par Kwae Kii Win de Shelter House a été un tournant dans sa vie, l’aidant à mettre fin à un cycle d’itinérance chronique et la mettant sur la voie de la guérison. (Logan Turner/CBC)

Il y a aussi des fonds de Services aux Autochtones Canada par l’intermédiaire des fonds de bien-être mental Choose Life de la nation Nishnawbe Aski pour des lits de dégrisement sûrs à Keewaytinook Okimakanak, Matawa Health ainsi que le Northern Nishnawbe Education Council, qui administre l’école secondaire Dennis Franklin Cromarty à Thunder Bay.

Santé Ontario du Nord-Ouest soutient également le programme de gestion de l’alcool Kwae Kii Win et le Centre de gestion du sevrage Balmoral, deux autres services de soutien pour les personnes aux prises avec un trouble lié à la consommation d’alcool ou une dépendance à d’autres substances.

Molly Boyce, diplômée du programme Kwae Kii Win, a témoigné cette semaine et a parlé de l’importance du programme de gestion de l’alcool dans la ville.

En fin de compte, ce sera le jury d’enquête qui décidera quelles recommandations doivent être faites et qui sera responsable de s’assurer qu’elles sont mises en œuvre.

Leur rapport est attendu plus tard cette semaine après les plaidoiries.