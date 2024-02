Les témoins de la mise en accusation continuent de saper les allégations de corruption contre Joe Biden

WASHINGTON— Tous les témoins que les Républicains ont appelés à comparaître dans le cadre de leur enquête de destitution contre le président Joe Biden en janvier ont déclaré qu’ils n’étaient au courant d’aucune corruption de la part de Biden.

Eric Schwerin, un ami de la famille Biden qui s’est associé au fils du président, Hunter Biden, dans les affaires et a également tenu la comptabilité pour le père, a déclaré mardi aux législateurs qu’il ne savait pas que Joe Biden bénéficiait financièrement du travail de son fils.

“Etant donné que je connais ses finances et les instructions explicites qu’il a données à ses conseillers financiers, l’allégation selon laquelle il se livrerait à une conduite inappropriée pour son propre bénéfice ou celui de sa famille est absurde”, a déclaré Schwerin dans une déclaration liminaire obtenue par le HuffPost.

Quatre autres associés de Hunter Biden ont également déclaré ce mois-ci aux législateurs qu’ils n’avaient jamais été témoins d’un comportement inapproprié de la part du président, ni d’efforts de la part de son fils pour l’impliquer dans un accord commercial avec l’étranger.

Il s’agit d’une continuation du modèle lancé l’année dernière par le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer (R-Ky.), qui a eu du mal à prouver ses accusations selon lesquelles le président s’est enrichi en participant aux prétendus stratagèmes de « trafic d’influence » de son fils.

“Nous avons un nombre constant de témoins qui nous disent que Joe Biden n’était tout simplement impliqué dans aucune des affaires commerciales dont parlent les républicains”, a déclaré le représentant Jamie Raskin (Démocrate du Maryland), le plus haut démocrate du parti. comité de surveillance, a déclaré au HuffPost.

Comer a déclaré mardi que le témoignage de Schwerin avait en fait révélé quelque chose de mauvais : que Schwerin, alors qu’il était en affaires avec Hunter Biden, fournissait des services de comptabilité à l’aîné Biden lorsqu’il était vice-président – ​​gratuitement. (L’implication de Schwerin dans les finances familiales est connue depuis longtemps.)

“Ce type faisait les livres de Joe Biden, payait ses factures d’électricité et déposait son chèque de paie et son remboursement d’impôt sur le revenu, et il n’a jamais facturé Joe Biden – c’est un cadeau, c’est une violation évidente de l’éthique de la part de Joe Biden”, a déclaré Comer sur Fox. Nouvelles. « Il n’y avait pas de mur entre Joe Biden et Hunter Biden et ses projets comme le président l’a toujours dit. »

Les règles d’éthique interdisent généralement les cadeaux (y compris les biens ou services à prix réduit) aux responsables du pouvoir exécutif, même s’il existe des exceptions, y compris pour les cadeaux basés sur une relation personnelle ou familiale. Il est possible que la comptabilité de Schwerin bénéficie d’une exception.

“Un cadeau gratuit d’aide à la comptabilité d’un ami de la famille semble tomber dans le champ d’application de l’exception relative aux relations personnelles qui s’applique aux employés du gouvernement en vertu des règles éthiques applicables en matière de cadeaux”, Virginia Canter, conseillère en chef en éthique du groupe Citizens for Responsibility and Ethics in. Washington, a déclaré dans une déclaration au HuffPost.

La Maison Blanche a refusé de commenter.

Néanmoins, les comptes bancaires mélangés et la comptabilité gratuite sont loin des stratagèmes de corruption allégués par les Républicains – y compris une contrepartie ukrainienne qui aurait impliqué 5 millions de dollars de pots-de-vin versés au père et au fils en échange de faveurs officielles. Les républicains ont obtenu des milliers de pages de relevés bancaires de la famille Biden, et tout ce qu’ils ont révélé jusqu’à présent, c’est que Joe Biden a aidé son fils à acheter un camion en 2018.

Le jeune Biden a noué de multiples relations commerciales à l’étranger pendant et après le mandat de son père en tant que vice-président, notamment un contrat lucratif avec une société gazière ukrainienne et une entreprise malheureuse avec une société soutenue par une société énergétique chinoise. Hunter Biden a écrit dans ses mémoires de 2021 que la mort de son frère, Beau Biden, en 2015, l’a poussé vers des emplois bien rémunérés qui ont alimenté sa dépendance au crack jusqu’à ce qu’il redevienne sobre en 2019. Les républicains ont déclaré que son manque d’expérience dans le secteur de l’énergie suggère que les ressortissants étrangers ne le payaient que pour rejoindre son père.

Quant aux témoignages favorables des associés de Biden, il n’est pas surprenant que des amis de longue date défendent la famille contre des allégations de corruption, mais ils le font sous la menace de sanctions pénales pour témoignage mensongère alors qu’ils s’adressaient à des législateurs qui ont déjà des reçus. En d’autres termes, s’ils mentaient, ils pourraient être arrêtés et envoyés en prison. Leur témoignage compte donc.

Rob Walker a déclaré la semaine dernière aux législateurs qu’il avait commencé à travailler avec Hunter Biden en 2008. “Dans les affaires, les opportunités que nous avons recherchées ensemble étaient variées, valables, bien fondées et bien dans les limites des activités commerciales légitimes”, a déclaré Walker dans un discours d’ouverture. déclaration. « Pour être clair, le président Biden, qu’il soit en fonction ou en tant que simple citoyen, n’a jamais été impliqué dans aucune des activités commerciales que nous avons exercées. »

Mervyn Yan, un consultant immobilier qui a travaillé avec Hunter Biden en 2017 sur d’éventuels investissements avec la société énergétique chinoise, a déclaré que Joe Biden n’était pas impliqué dans l’entreprise, selon une source au courant de la déposition, et qu’il ne s’y attendait pas. l’aîné Biden en bénéficierait. Les avocats de Yan dit dans une lettre que leur client « n’était pas au courant de toute implication du président Biden dans les activités commerciales de son fils ».

Kevin Morris, qui s’est lié d’amitié avec Hunter Biden en 2019 et a couvert ses dépenses alors qu’il se lançait dans une carrière artistique, dit qu’il n’avait «aucune attente de recevoir quoi que ce soit du père de Hunter ou de l’administration Biden en échange de son aide à Hunter, et je n’ai pas non plus demandé quoi que ce soit au président Biden ou à son administration».

George Bergès, galeriste qui a vendu les œuvres de Hunter Biden, dit qu’il n’y avait rien de politique dans sa relation avec le fils du président, et qu’il l’avait en fait abandonné comme client l’année dernière parce que la réaction politique avait été un véritable casse-tête. “Quand je l’ai rencontré pour la première fois, je n’aurais jamais pensé – je pense que son père n’avait même pas décidé de se présenter, donc je n’aurais jamais pensé qu’il se présenterait, remporterait l’investiture, puis serait président en exercice”, a déclaré Bergès, soulignant qu’il avait fait des dons à plusieurs reprises à la campagne présidentielle du républicain Donald Trump.

Le mois prochain, les législateurs entendront le frère du président, James Biden, ainsi que Hunter Biden. Les républicains veulent parler à plusieurs autres personnes, dont Tony Bobulinski, un ancien associé de Hunter Biden que la campagne Trump a recruté pour participer à un événement avant un débat présidentiel de 2020.

On ne sait pas si les républicains ont fixé une date pour l’interview de Bobulinski, mais il est possible que son témoignage jette un éclairage différent sur le travail de Hunter Biden.

« J’ai entendu Joe Biden dire qu’il n’avait jamais discuté affaires avec Hunter. C’est faux », Bobulinski a déclaré lors de l’événement 2020. « J’en ai une connaissance directe car j’ai directement traité avec la famille Biden, y compris Joe Biden. »