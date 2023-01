Les Témoins de Jéhovah font face à une répression russe continue ; 115 en prison

La Russie a continué de sévir contre les Témoins de Jéhovah en 2022, a déclaré le groupe, condamnant 45 membres du mouvement à la prison, soit une augmentation de 40 % par rapport aux 32 condamnés en 2021. Au total, 115 Témoins sont dans les prisons russes, le nombre le plus élevé depuis 2017. Décision de la Cour suprême de Russie qui a effectivement interdit l’organisation.

Dix-neuf de ces prisonniers ont plus de 60 ans, Borid Andreev, 71 ans, du territoire de Primorye, étant le plus âgé. Un témoin de Jéhovah handicapé, Andrey Vlasov, a été condamné à sept ans d’emprisonnement, bien qu’il ait du mal à “gérer les activités quotidiennes sans aide”, a déclaré le groupe.

La police a perquisitionné 200 domiciles de membres dans 39 localités russes, ont rapporté les Témoins. Plus de 1 800 résidences ont été perquisitionnées au cours des cinq dernières années, et plus de 670 Témoins ont fait l’objet d’accusations ou d’enquêtes criminelles.

Les procès et l’emprisonnement se poursuivent malgré une décision du 7 juin de la Cour européenne des droits de l’homme qui a ordonné à la Russie de mettre fin à son interdiction des Témoins de Jéhovah, de libérer tous les membres du groupe emprisonnés et d’abandonner les poursuites.

La CEDH a également condamné la Russie à payer 67,3 millions de dollars de dommages et intérêts pour les biens saisis et les dommages non pécuniaires. La Russie a quitté le Conseil de l’Europe en mars et rompu ses relations avec la Convention européenne des droits de l’homme en septembre.

Cependant, la secrétaire générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejcinovic Buric, a écrit le 9 décembre au ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, déclarant que la Russie “reste sous l’obligation contraignante du droit international” de mettre en œuvre les décisions de la CEDH.

La Russie reste sur la liste des pays particulièrement préoccupants du Département d’État, en partie à cause du traitement qu’elle réserve aux Témoins.

D’autres observateurs internationaux ont dénoncé les attaques russes contre le groupe.

« La Russie marque maintenant une nouvelle étape de la disgrâce », a déclaré Rachel Denber, directrice adjointe de la division Europe et Asie centrale de Human Rights Watch, dans un communiqué. “Personne ne devrait passer une seconde à être poursuivi, encore moins en prison, pour avoir exprimé pacifiquement ses convictions religieuses.”

Des membres de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale ont noté la situation des Témoins en Russie, la commissaire Sharon Kleinbaum affirmant qu’« il n’y a aucune justification possible » pour leur emprisonnement.

“Cette année, la Russie a poursuivi sa persécution inexplicable et croissante des Témoins de Jéhovah, avec plus de Témoins que jamais derrière les barreaux et faisant face à de longues peines de prison pour la simple pratique de leurs croyances”, a déclaré Mme Kleinbaum. “Le gouvernement russe doit mettre fin à sa pratique consistant à qualifier à tort les groupes religieux d'”extrémistes” et permettre la liberté de religion ou de conviction pour tous.”

Le porte-parole des Témoins de Jéhovah, Jarrod Lopes, a déclaré par e-mail : «La Russie utilise à mauvais escient sa législation anti-extrémiste pour interdire, emprisonner et parfois battre et torturer les Témoins de Jéhovah. Difficile de croire que cette répression mal voilée dure depuis plus de cinq ans.