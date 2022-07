Les Témoins de Jéhovah de la région reprennent le ministère public 2 ans après être devenus virtuels – Shaw Local

MUNDELEIN – Si vous passez par Karina’s Bakery sur North. Seymour Avenue ce week-end, vous remarquerez peut-être un luminaire pré-pandémique juste devant l’entrée : des visages souriants se tenant à côté de chariots colorés contenant un message positif et de la littérature biblique gratuite.

Eduardo et Diana Aparicio sont heureux de reprendre l’offre de littérature biblique sur une exposition mobile à Mundelein.

Des milliers de ces charrettes ont roulé dans les rues de communautés comme Mundelein partout dans le monde alors que les Témoins de Jéhovah ont recommencé leur travail mondial de prédication publique quelque 24 mois après l’avoir mis en pause en raison de la pandémie.

Eduardo Aparicio et sa femme, Diana, sont deux Témoins de Jéhovah qui sont heureux d’être de retour aux chariots avec un message de réconfort pour leurs voisins Mundelein.

“Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, et être en mesure d’offrir quelque chose de positif, c’est si bon”, a déclaré Eduardo.

Diana, qui fait régulièrement du bénévolat à la charrette avec son mari, a accepté. “J’avais manqué l’interaction avec les gens, pouvoir voir l’expression sur leurs visages lorsque nous partageons quelque chose de réconfortant avec eux”, a-t-elle déclaré. “Même si nous n’avons pas de conversation, le simple fait de partager un sourire peut faire la journée de quelqu’un.”

L’organisation chrétienne est revenue à son ministère public pour la première fois depuis mars 2020, lorsque toutes les formes de travail bénévole en personne ont été suspendues par souci de la santé et de la sécurité de la communauté.

En réponse à la décision mondiale, 25 congrégations de la région ont ouvert leurs emplacements de charrettes dans des endroits tels que l’oasis de la forêt du lac, la place historique de Woodstock et le McHenry Riverwalk.

Les congrégations locales ont également repris des études bibliques gratuites en personne ainsi que des visites personnelles à ceux qui les ont invités à rentrer chez eux. Cela a commencé deux mois après que l’organisation a recommencé à se rassembler dans ses Salles du Royaume pour des réunions en personne.

“Bien que nous comprenions que la pandémie n’est pas terminée, nous entrons dans une phase d’apprentissage à vivre avec le COVID”, a déclaré Robert Hendriks, porte-parole américain des Témoins de Jéhovah. «Nous sommes sensibles aux risques auxquels nos communautés et nos bénévoles sont encore confrontés, c’est pourquoi nous ne reprendrons pas le ministère de porte à porte pour le moment. Chaque volontaire fera un choix personnel quant à savoir si son ministère restera strictement virtuel ou s’il est prêt à effectuer à nouveau des visites en personne. Nous sommes ravis d’avoir tous le choix !

Les présentoirs mobiles de littérature biblique font partie du ministère public des Témoins de Jéhovah aux États-Unis depuis 2011. Alors que le « témoignage en charrette » a commencé dans de grandes régions métropolitaines du monde entier, la pratique s’est rapidement étendue à des dizaines de milliers de petites communautés, devenant un luminaire dans les gares ferroviaires et routières, les aéroports, les ports et les rues principales. Les chariots sont apparus pour la première fois dans les rues de Chicago en 2012.

Les Aparicios ont déclaré que l’accueil de leur communauté a été positif. « Nous avons eu des gens qui nous ont dit bonjour, nous ont souri et ont dit : « C’est un plaisir de vous revoir. Cela nous rend heureux », a déclaré Eduardo.

“Le premier jour de retour au témoignage de chariot, un homme s’est approché et a exprimé qu’il traversait tellement de choses dans sa vie et qu’il avait besoin de se rapprocher de Dieu”, a déclaré Diana. Après avoir partagé quelques pensées bibliques encourageantes, le couple a invité l’homme à la Salle du Royaume locale pour en savoir plus sur la Bible.

“Nous vivons tous une sorte d’anxiété, de stress ou de tension”, a déclaré Eduardo. « Le message de la Bible nous aide à rester calmes et à avoir un cœur paisible.

Pour en savoir plus sur les Témoins de Jéhovah, leur histoire, leurs croyances et leurs activités, visitez leur site officiel jw.orgproposant du contenu dans plus de 1 000 langues