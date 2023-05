Les téléviseurs ultra-larges de Samsung offrent des expériences de visionnage améliorées aux utilisateurs – Samsung Global Newsroom

Pour profiter pleinement de leur contenu préféré, de plus en plus de consommateurs cherchent à acheter des téléviseurs plus grands pour leur maison. Selon le cabinet d’études de marché Omdia, la taille du marché mondial des écrans de 85 pouces a considérablement augmenté, passant de 180 000 unités vendues en 2019 à 1,87 million d’unités vendues en 2022. De même, pour les écrans de 98 pouces, le marché mondial est passé de moins de 1 000 unités vendues en 2019 à environ 160 000 unités vendues en 2022.

Pour discuter de l’évolution des tendances du marché vers les téléviseurs ultra-larges, Samsung Newsroom s’est entretenu avec Heejin Chae, Planification des produits TV, Samsung Electronics, et Sangyeob Kim, Samsung Store, et en a appris davantage sur la façon dont Samsung Electronics propose des expériences de visionnement repensées grâce à des téléviseurs ultra-larges. téléviseurs.

Des expériences de visionnement plus grandes et meilleures avec des téléviseurs plus larges

Avec sa taille époustouflante capable d’afficher des détails exceptionnels à plus grande échelle, le téléviseur 98 pouces est devenu la nouvelle norme pour les téléviseurs ultra-larges. Conformément à ces tendances, Samsung a dévoilé le Neo QLED 8K 2023 de 98 pouces au CES 2023, offrant aux consommateurs des couleurs vives et des détails extrêmement vifs sur un écran brillamment grand. Comme les tailles de téléviseurs standard ont augmenté au fil des ans, Samsung s’est adapté aux tendances de l’industrie et aux demandes des consommateurs en développant des téléviseurs ultra-larges pour de meilleures expériences de visionnage.

« Il y a une dizaine d’années, un téléviseur de 60 pouces était considéré comme un grand téléviseur. Mais au fil du temps, les téléviseurs 65 pouces sont devenus courants, et maintenant les téléviseurs 75 pouces et 85 pouces sont devenus populaires, démontrant la demande croissante des consommateurs pour des téléviseurs plus grands », a déclaré Chae. « En fait, notre enquête auprès des clients a montré que 75 % des consommateurs ont acheté, en moyenne, un téléviseur 13 pouces plus grand que leur modèle de téléviseur acheté précédemment. »

De plus, avec la popularité des services de streaming, les consommateurs achètent de plus en plus de téléviseurs ultra-larges pour améliorer leurs expériences de visionnage à domicile. « Un nombre astronomique de personnes ont commencé à utiliser les services de streaming depuis la pandémie, car elles consommaient de plus en plus de contenus comme les films et les sports », a déclaré Chae. « En conséquence, la demande de téléviseurs ultra-larges a augmenté, car ils offrent une expérience de visionnement plus immersive. »

Les jeunes générations semblent également préférer les écrans plus grands, ce qui renforce la popularité des téléviseurs ultra-larges. Alors que les personnes dans la quarantaine et la cinquantaine représentaient plus de la moitié de la base de consommateurs qui ont acheté des téléviseurs de plus de 80 pouces en 2015, les personnes dans la trentaine et la quarantaine ont dominé les ventes sur le marché des téléviseurs ultra-larges depuis 2021.

Au fur et à mesure que ces facteurs et préférences deviennent plus répandus parmi les utilisateurs, le marché des téléviseurs ultra-larges continuera de croître. « Le téléviseur ultra-large est une tendance inévitable, et les consommateurs sont prêts à profiter de téléviseurs extrêmement grands », a déclaré Chae.

Visualisation confortable à de plus grandes distances

L’une des plus grandes préoccupations lors de l’achat d’un téléviseur ultra-large est la distance de visualisation – à quelle distance le spectateur se trouve du téléviseur et si cet espace est disponible à la maison. « Comme la distance de visualisation du téléviseur NEO QLED de 98 pouces a été raccourcie par rapport aux téléviseurs ultra-larges précédents, les téléspectateurs peuvent regarder confortablement à une distance aussi proche que 4 mètres », a déclaré Kim.

« Nous avons créé un espace dans le magasin avec un canapé pour simuler la distance de visualisation à la maison. Nous déplaçons le canapé pour aider les clients à évaluer la distance de visualisation pour les pièces plus petites et plus grandes. Une fois que les clients ont compris comment le téléviseur s’intégrerait dans leur maison, ils ont tendance à préférer les modèles plus grands », a ajouté Kim.

Bien que certains puissent s’inquiéter de la grande taille du téléviseur, Kim a expliqué que de nombreux consommateurs auraient souhaité acheter une taille plus grande après avoir opté pour un écran plus petit. « J’ai eu des clients qui m’ont appelé après avoir fait installer leur téléviseur, me demandant s’ils pouvaient retourner leur achat pour un plus grand. Cela me met vraiment sur la sellette », a déclaré Kim. « Certains ont même dit qu’ils avaient reçu la mauvaise taille de téléviseur, affirmant que leur téléviseur semblait trop petit. »

Interrogé sur la livraison et l’installation, Kim a expliqué que Samsung avait travaillé avec diligence pour s’assurer que les clients puissent recevoir leurs produits facilement dans le confort de leur foyer. « 98 pouces est la plus grande taille de téléviseur qu’un ascenseur d’appartement coréen standard peut accueillir. Et lorsque l’ascenseur est trop petit, nous proposons d’autres services de livraison et d’installation optimisés en fonction de l’environnement du client », a expliqué Kim. « En fait, nous avons même réussi à installer une télévision après avoir grimpé une échelle en spirale dans une maison à deux étages. »

« Nous communiquons en profondeur avec nos clients et examinons de près divers facteurs à l’avance, par exemple s’il est possible de placer le téléviseur ultra-large sur une table ou de le fixer au mur », a ajouté Kim.

Du visionnage à l’expérience : changer la culture du salon

Comme les téléviseurs à la maison fournissent des contenus variés tels que des jeux, des sports, des films et du contenu de fitness, le rôle que jouent les téléviseurs a changé. Comme l’immersion est une priorité absolue pour de nombreux consommateurs, la popularité des grands téléviseurs devrait se poursuivre, car de nombreux consommateurs recherchent des téléviseurs qui offrent des expériences à couper le souffle pour tous les types de contenu.

« Une expérience pratique est nécessaire pour montrer aux gens à quel point un grand téléviseur est génial », a déclaré Kim. « Étant donné qu’un téléviseur est généralement le principal point focal du design dans une pièce, je recommande de le découvrir en personne. »

« Lorsque mes connaissances me demandent des conseils sur le type de téléviseur à acheter, je leur demande d’abord quel type d’activités elles feraient avec leur téléviseur », a déclaré Chae. « Un écran plus grand offre une expérience plus immersive. Si les utilisateurs continuent d’utiliser les téléviseurs à des fins multiples – y compris les appels vidéo, l’entraînement à domicile, les jeux, etc. – les téléviseurs ultra-larges continueront d’être populaires.

« Les téléviseurs contribuent à façonner la culture du salon, donc l’achat d’un nouvel ensemble est comme un investissement pour les 10 prochaines années. Nous continuerons à nous concentrer sur ces aspects lors de la planification des futurs produits TV. Je pense que les téléviseurs Samsung continueront d’être au centre du divertissement à domicile », a déclaré Chae.