Les téléviseurs TCL Google visent les joueurs avec des images plus fluides et plus lumineuses

Mon téléviseur préféré pour l’argent en ce moment est le Téléviseur Roku TCL série 6, mais la dernière gamme de téléviseurs du géant de la télévision basé en Chine pourrait lui donner du fil à retordre. Les nouveaux modèles, annoncés au CES 2023, offrent des taux de rafraîchissement plus rapides pour des jeux plus fluides, des LED plus lumineuses et mini-LED rétroéclairage pour des images plus puissantes et le système intelligent Google TV.

La plupart des détails que TCL a donnés concernaient son nouveau Téléviseurs QLED mais la société a également taquiné un prochain téléviseur basé sur Samsung Display Technologie QD-OLED. TCL vendra un téléviseur QD-OLED à un moment donné cette année, mais c’est à peu près tout ce qu’il a révélé – pas encore de détails sur le prix, la taille ou les fonctionnalités.

Samsung et Sony ont déjà des téléviseurs QD-OLED, donc TCL sera le troisième fabricant à adopter la technologie, qui est en concurrence avec Les panneaux OLED de LG. Dans nos tests Les téléviseurs OLED ont une meilleure qualité d’image que QLED, et ils sont également plus chers, mais je suis vraiment curieux de savoir comment TCL évalue le leur par rapport à Samsung. On verra.

James Martin/Crumpe



En attendant, la fonctionnalité la plus intrigante est le nouvel accélérateur de jeu de TCL. Il est conçu pour fournir aux joueurs une meilleure efficacité fréquences d’images, ce qui pourrait rendre l’action plus fluide. Il double le taux de rafraîchissement du panneau en réduisant de moitié la résolution verticale. Traduction? Les deux meilleures nouvelles séries de TCL, les QM8 et Q7, ont un Taux de rafraîchissement de 120 Hzmais avec la fonction activée, c’est effectivement 240 Hz avec VRR, selon TCL. Le Q6 abaisseur, qui est natif à 60 Hz, peut afficher des jeux à 120 Hz.

Je n’ai pas encore vu la fonctionnalité en action, mais si cela fonctionne comme annoncé, cela pourrait être un moyen sympa d’obtenir des jeux plus fluides, surtout si les modèles moins chers fonctionnent aussi bien que les téléviseurs natifs 120 Hz pour les jeux. Je sais aussi à quel point la résolution verticale réduite sera visible.



Le QM8 haut de gamme est disponible dans des tailles allant de 65 à 98 (!) pouces. TCL dit qu’il est deux fois plus brillant que la série 6 actuelle à 2 800 lentes, ce qui, s’il est vrai, en ferait l’un des téléviseurs les plus brillants disponibles. Équipé d’un rétroéclairage Mini-LED, le téléviseur a jusqu’à 2 800 zones de gradation dans le plus grand modèle. Lorsque j’ai visité leur suite au CES, les représentants de TCL m’ont dit que ce nombre serait un peu plus petit sur les autres tailles, mais ils ne pouvaient pas encore fournir de détails.

Le Q7 sera le nouveau modèle le moins cher avec une gradation locale complète, mon supplément préféré pour améliorer l’image sur les téléviseurs non OLED. Il manque cependant de mini-LED, il sera donc probablement plus mince que le QM8 et la série 6 actuelle. Le modèle le moins cher avec QLED couleur et Game Accelerator est le Q6.

Aucun des nouveaux téléviseurs de la série Q n’offre le système de télévision intelligent de Roku, mon préféré. Au lieu de cela, ils utilisent Google TV, qui est solide en soi, mais plus complexe et plus lent, d’après mon expérience. Bien sûr, un acheteur qui veut Roku sur un Q peut toujours connecter un appareil de streaming Roku et abandonner le système intégré.

TCL a également annoncé de nouvelles versions de ses téléviseurs non QLED moins chers, appelés modèles S4, S3 et S2.

J’ai hâte de découvrir les nouveaux téléviseurs TCL en personne au CES bientôt. TCL indique que la plupart des nouveaux modèles QLED seront expédiés ce printemps, les prix seront annoncés ultérieurement.