Share on Twitter

Share on Facebook

TCL a annoncé sa gamme de téléviseurs 2021 dotée de la technologie QLED et Mini-LED, ainsi que d’une gamme d’autres fonctionnalités, notamment Google TV, TikTok, HDMI 2.1, le son Onkyo et plus encore.

Certains modèles – les C72, C72 + et C82 – ont été confirmés pour le Royaume-Uni, ce dernier étant arrivé au deuxième trimestre et les autres probablement similaires. Les prix doivent encore être annoncés mais nous prévoyons des prix de milieu de gamme basés sur le TCL C715K à partir de 499 £.