Les téléviseurs TCL avec Roku OS seront lancés au Royaume-Uni ce mois-ci

Roku et TCL s’associent pour lancer une nouvelle gamme de téléviseurs au Royaume-Uni. Disponibles à la fois en HD et 4K UHD, les téléviseurs TCL auront Roku OS 10 dès la sortie de la boîte et seront mis en vente ce mois-ci à des prix abordables.

La gamme de téléviseurs 4K est disponible en quatre tailles, 43, 50, 55 et 65 pouces, tandis que la gamme HD est disponible en deux tailles, 32 et 40 pouces (cette dernière est livrée avec un panneau Full HD). Tous les appareils prennent en charge HDR Pro qui utilise l’amélioration dynamique des couleurs via la technologie 3D LUT.

La gamme 4K prend en charge HDR10 et Dolby Vision, un format HDR dynamique utilisé dans la production vidéo professionnelle. Si vous souhaitez vivre une expérience cinématographique complète, vous pouvez toujours connecter une barre de son d’accompagnement avec Dolby Atmos. Comme il s’agit d’un téléviseur Roku, les appareils fonctionnent via la simple interface Roku. Pour ceux qui souhaitent regarder du contenu gratuit, les téléviseurs sont livrés avec Freeview Play, ainsi que The Roku Channel qui propose plus de 25 000 heures de contenu, y compris des originaux de la plate-forme de streaming aujourd’hui disparue, Quibi. L’interface comprend certaines des applications de streaming les plus populaires telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, BT Sport, BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My 5 et plus encore. Les téléviseurs 4K ont une mise à l’échelle Ultra HD pour le contenu à des résolutions inférieures, ainsi qu’un mode de jeu avec un décalage d’entrée de 15 ms. Ce dernier fonctionne bien avec la configuration automatique de la console de jeu Roku OS 10, qui détecte lorsqu’une console est connectée et ajuste automatiquement les paramètres du panneau du téléviseur.



Les téléviseurs peuvent être contrôlés par la voix via Google Assistant ou des appareils compatibles Alexa et peuvent être intégrés au Homekit d’Apple pour une utilisation avec Siri. Les utilisateurs d’Apple peuvent également utiliser AirPlay pour diffuser du contenu directement depuis leur iPhone sur le téléviseur. TCL a déjà créé des téléviseurs Roku sur d’autres marchés à travers le monde. La marque a sorti les premiers téléviseurs aux États-Unis en 2014, puis s’est étendue au Canada et au Mexique. Le Royaume-Uni est le premier pays d’Europe à recevoir ces téléviseurs. Voici à quels prix ils seront : Gamme TCL Roku 4K RP620K 43 pouces : 349 £

RP620K 50 pouces : 399 £

RP620K 55 pouces : 449 £

RP620K 65 pouces : 549 £ Gamme TCL Roku HD RS520K 32 pouces : 229 £

RS520K 40 pouces : 279 £ (Full HD) Vous pouvez enregistrer votre intérêt sur le Site Web de Currys maintenant et recevez un code de réduction de 20 £. Le téléviseur sera mis en vente dans les magasins Currys plus tard dans le mois et sera également probablement disponible dans d’autres points de vente britanniques à une date ultérieure. Vous pouvez également obtenir Roku sur des téléviseurs tels que le Hisense A7200UK – qui est proposé à un prix inférieur, mais sans prise en charge de Dolby Vision. Pour voir comment les concurrents se comparent, vous pouvez également jeter un œil aux meilleurs téléviseurs et aux meilleurs téléviseurs à petit budget dans l’ensemble.