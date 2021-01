Les téléviseurs Sony Bravia XR 2021 adoptent Google TV mais pas MiniLED

Comme ses rivaux, Sony a annoncé sa gamme de nouveaux téléviseurs pour 2021. Les modèles Bravia XR bénéficient de la nouvelle interface Google TV et de «l’intelligence cognitive», mais passent à côté de la dernière technologie MiniLED trouvée ailleurs.

Sony est depuis longtemps dans le train en marche Android TV et le récent échange de Google vers la nouvelle interface Google TV (toujours alimentée par Android TV en dessous) signifie que c’est ce que vous obtenez sur les derniers modèles Bravia. Ce sont les premiers appareils non Chromecast que nous ayons vus avec Google TV intégré.

Le nouveau système rassemble le contenu de divers services et applications de streaming ainsi que l’Assistant Google. Vous pouvez également vous connecter aux appareils Nest pour faire des choses comme vérifier qui est à la porte d’entrée.

En effet, vous aurez l’expérience du Chromecast avec Google TV sans avoir à acheter le dongle HDMI. Vous pouvez également utiliser la commande vocale et effectuer des recherches avec la télécommande incluse ou des applications telles que la télécommande Android TV.

La dernière innovation de Samsung dans les régions éloignées est l’Eco Remote à énergie solaire. La société, comme LG et TCL, passe également à la MiniLED sur sa gamme Neo QLED pour améliorer le contraste et la précision des couleurs – c’est comme augmenter la résolution du rétroéclairage, avec plus de LED emballées dans le même espace.

Cependant, Sony ne l’a pas sur la gamme 2021, il se concentre donc sur son « processeur cognitif XR » trouvé à l’intérieur des nouveaux téléviseurs – d’où la marque Bravia XR. Sony affirme que cette nouvelle méthode de traitement va au-delà de l’IA conventionnelle et vise à fonctionner comme le cerveau humain.

Il divise l’écran en zones, décide où se trouve le point focal de l’image, puis «peut analyser de manière croisée un tableau d’éléments à la fois, tout comme le font nos cerveaux. Ce faisant, tous les éléments sont ajustés les uns avec les autres pour obtenir le meilleur résultat final, de sorte que tout dans la scène soit synchronisé et réaliste. »

Il peut également gérer le traitement du son afin de déterminer la position correcte du son afin qu’il corresponde à ce qui est à l’écran, ainsi que de convertir n’importe quel son en son surround 3D.







Comme vous vous en doutez, la gamme Bravia XR passe également à HDMI 2.1, la norme dont vous avez besoin pour jouer à la PS5 à 120 Hz (et à la Xbox Series X). Il existe également des fonctionnalités telles que le taux de rafraîchissement variable, le mode Auto Low Latency (ALLM) et eARC.

La gamme Bravia XR est disponible en différentes tailles offrant des LED ou des OLED en résolutions 4K ou 8K.

Les choses commencent avec le X90J (disponible en 50, 55, 65 et 75 pouces) qui est une LED 4K, puis passe au plus grand X95J avec en grande partie la même technologie mais en tailles 65, 75 et 85 pouces dans un « design minimaliste en ardoise ».

L’A80J (en 55, 65 et 77 pouces) et la série Master A90J (55, 65 et 83 pouces) prennent les choses en 4K OLED. Ceux qui veulent une LED 8K devront se tourner vers la Master Series Z9J.

Sony n’a pas encore annoncé de prix ou de disponibilité pour la gamme Bravia XR en Europe ou au Royaume-Uni. Regardez la conférence de presse du CES 2021 de Sony ici ainsi que notre tableau des meilleurs téléviseurs.