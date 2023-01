Les téléviseurs Samsung QLED augmentent la luminosité et ajoutent une taille 8K massive de 98 pouces

Samsung est le premier fabricant de téléviseurs au monde, et bien qu’il vende à la fois MicroLED et QD-OLEDà base de téléviseurs, la plupart de ses téléviseurs les plus connus utilisent QLED écrans. Au CES, la société a présenté quelques-uns de ses téléviseurs QLED phares pour 2023 dans les résolutions 8K et 4K, vantant une meilleure qualité d’image, une nouvelle taille de 98 pouces et certaines fonctionnalités liées à la santé pour ses caméras amovibles.

Les téléviseurs Samsung QLED haut de gamme sont généralement très lumineux, mais le haut de gamme 8K QN900C le porte à un nouveau niveau. Samsung revendique un nombre foudroyant de 4 000 lentes luminosité maximale, ce qui, s’il était vrai, en ferait le téléviseur le plus lumineux que j’aie jamais mesuré. Les revendications de luminosité maximale de Samsung s’accompagnent d’un gros hic: elles s’estompe après quelques secondes selon mes tests – mais de toute façon, je m’attends à ce que ce téléviseur soit extrêmement lumineux.

La société a également lancé une nouvelle taille de téléviseur 8K : 98 pouces. Samsung vend actuellement des téléviseurs de 98 pouces en résolution 4K, mais ce serait sa première en 8K. Samsung n’a pas encore annoncé de prix sur aucun de ses téléviseurs 2023, mais pour référence, le 4K 98 pouces actuel coûte 15 000 $, donc la version 8K sera probablement beaucoup plus élevée. Et comme d’habitude, je ne pense pas que la résolution 8K en vaille la peine dans n’importe quelle taille.

Plus intrigant pour moi est la résolution 4K QN95C, un successeur indirect de l’excellent QN90B J’ai revu l’année dernière. Samsung dit qu’il a amélioré la gradation et le traitement 14 bits, bien que je ne m’attende pas à ce que l’une ou l’autre amélioration permette cela TV QLED pour battre OLED modèles, le QN90B était mon téléviseur non OLED préféré de 2022. Samsung a également réduit le cadre du téléviseur QN95C, à seulement 20 mm, et a éliminé le boîtier de connexion externe.

Au-delà de l’amélioration de la qualité d’image, Samsung a vanté quelques nouvelles fonctionnalités liées à son appareil photo en option. Samsung vend sa propre “caméra de visioconférence et d’assistance à l’entraînement facilement détachable et axée sur la confidentialité” ou vous pouvez connecter une caméra tierce. Dans tous les cas, la caméra peut surveiller votre santé, y compris la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène et le stress, en détectant les changements de couleur de la peau du visage, et vous pouvez l’utiliser pour vous connecter et communiquer avec votre médecin. La caméra peut également être utilisée pour les appels vidéo avec une nouvelle application, pour surveiller les animaux domestiques ou d’autres personnes dans le salon ou pour aider à séances d’entraînement.

Les téléviseurs QLED de Samsung comme le QN90B ont une conception et des fonctionnalités exceptionnelles, y compris le jeu en nuage intégré, un fonctionnalité que j’aime mais à peine considéré comme un incontournable. D’un autre côté, ils coûtent généralement plus cher que d’autres ensembles avec une qualité d’image similaire, donc je ne les considère pas comme une valeur aussi bonne que des modèles comme le TCL série 6 ou alors Hisense U8H. J’ai eu la chance de découvrir certains des nouveaux téléviseurs QLED en personne au CES et bien qu’ils aient fière allure, la vraie question sera de savoir comment ils se comparent aux autres téléviseurs 2023 pour l’argent. Je ne le saurai pas tant que je ne pourrai pas les examiner pour de vrai, ce qui devrait se produire ce printemps.