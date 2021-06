Les téléviseurs Samsung Neo QLED obtiennent la certification «Spatial Sound Optimization» de VDE – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que ses téléviseurs Neo QLED1 est devenu le premier de l’industrie à recevoir la certification d’optimisation spatiale du son de Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE).

Différents environnements de visionnage, par exemple un salon, une chambre ou une terrasse, créent différentes expériences sonores. La certification Spatial Sound Optimization du VDE est attribuée aux produits qui offrent une expérience sonore cohérente quel que soit l’environnement environnant.

Pour réduire ces variations de son, Samsung a ajouté la fonction SpaceFit Sound à ses téléviseurs Neo QLED, permettant à ses produits de fournir une expérience sonore cohérente avec un environnement d’écoute standard.

Les microphones intégrés sont utilisés pour reconnaître l’environnement environnant comme les rideaux, les tapis et les murs, ce qui peut affecter le son. Par exemple, lorsque le téléviseur reconnaît que le tapis du salon absorbe les médiums et les aigus, il calibre son son en fonction de l’environnement en augmentant les médiums et les aigus.

Lorsque le téléviseur est placé près du mur, les sons graves peuvent être déformés car il y a peu d’espace entre le mur et le téléviseur. « SpaceFit Sound » peut reconnaître le problème et renforcer les basses pour fournir un son plus clair.

Alors que de plus en plus de clients cherchent à personnaliser leur espace en fonction de leur mode de vie, les téléviseurs sont regardés non seulement depuis les salons et les chambres, mais aussi dans les salles de travail, et même dans les cuisines.

Les sons réfléchis par les murs, les plafonds et les sols environnants sont beaucoup plus forts que le son que nous entendons directement. Cela signifie que les utilisateurs peuvent ressentir les sons du même produit différemment en fonction de la taille et de la forme uniques du lieu et des matériaux du mur.

Alors que les utilisateurs devaient auparavant configurer l’audio manuellement, « SpaceFit Sound » reconnaît automatiquement l’environnement des utilisateurs, de sorte qu’aucune configuration supplémentaire n’est requise.

« SpaceFit Sound optimise le son du contenu en analysant l’environnement de l’utilisateur », a déclaré Younghun Choi, vice-président exécutif et chef de l’équipe R&D de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « Ce que nous voulons, c’est que nos clients profitent simplement de leur téléviseur sans aucun problème. »

1 Modèles certifiés : téléviseurs Q70A, Q80A, Q90A, Q700A, Q800A, Q900A