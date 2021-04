Les téléviseurs Neo QLED 2021 sont les premiers téléviseurs au monde à obtenir la certification Wi-Fi 6E de la Wi-Fi Alliance (WFA), offrant une connectivité sans fil stable et fiable

Aujourd’hui, Samsung Electronics a annoncé que ses modèles de téléviseurs 2021 Neo QLED 8K (QN900A, QN800A) ont obtenu la première certification Wi-Fi 6E au monde de la Wi-Fi Alliance (WFA). Le Wi-Fi 6E, une nouvelle norme en matière de technologie connectée, offre aux propriétaires de téléviseurs Samsung Neo QLED 8K non seulement une connectivité quatre fois plus rapide1, mais aussi des transferts de données stables et fiables – même lorsque plusieurs appareils sont connectés à un routeur – parfait pour ceux qui aiment le contenu OTT haute définition immersif.

La technologie Wi-Fi 6E nouvellement certifiée est conçue pour utiliser la fréquence 6 GHz en combinaison avec les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz existantes. Désormais, certains téléviseurs Samsung Neo QLED 8K peuvent prendre en charge des charges de bande passante plus importantes, traiter plus rapidement des données multi-gigabits, permettre une faible latence et fournir une connectivité fiable et sécurisée. En outre, la technologie Wi-Fi 6E sera davantage mise en œuvre dans les portefeuilles de télévision existants et futurs, compte tenu de l’ampleur et de la profondeur des cas d’utilisation de la technologie aujourd’hui et dans les applications à venir.

Alors que les téléviseurs et les appareils mobiles continuent d’évoluer pour devenir des centres de connectivité pour les consommateurs à travers une variété de routines de style de vie, la demande de traitement d’une capacité de données élevée a augmenté. Qu’il s’agisse de diffuser des vidéos haute définition 4K et 8K ou de profiter de contenu VR et de jeux haute performance, les téléviseurs Neo QLED 8K de Samsung avec prise en charge Wi-Fi 6E sont destinés aux consommateurs à la recherche d’expériences de visionnement haut de gamme à la maison.

«En tant que leader mondial de l’industrie de la télévision, Samsung est fier d’avoir obtenu la première certification Wi-Fi 6E au monde sur nos téléviseurs», a déclaré Younghun Choi, vice-président exécutif des activités d’affichage visuel chez Samsung Electronics. «Avec un ensemble croissant d’expériences et de fonctionnalités de contenu immersif dans toute la maison, la certification offre aux propriétaires de téléviseurs Neo QLED 8K un accès encore meilleur aux choses qu’ils aiment faire.»

1 Par rapport au Wi-Fi 5. La disponibilité peut varier selon la région et l’opérateur