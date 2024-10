Les téléviseurs Samsung commencent à recevoir l’interface One UI, comme sur les smartphones Galaxy

Lors de sa conférence annuelle des développeurs, Samsung a annoncé son intention d’unifier le logiciel de tous ses produits sous une seule interface One UI. L’unification était censée avoir lieu en 2025, mais des mises à jour ont déjà commencé à apparaître sur les téléviseurs Samsung. C’était signalé par SamMobile.

Le nouveau logiciel s’étend aux téléviseurs intelligents Samsung 2023, y compris le téléviseur OLED S90C. Il s’agit d’une seule interface utilisateur, mais est toujours basé sur le système d’exploitation Tizen.

Le système dispose d’une nouvelle interface utilisateur avec des améliorations et de nouvelles fonctionnalités de Game Bar. La conception du système TV est désormais plus conforme à l’interface des smartphones Samsung Galaxy. Par exemple, les systèmes ont les mêmes icônes pour les applications Bixby, Gallery, Samsung Internet et SmartThings, ainsi que des animations similaires.

La liste des changements mentionne également que les propriétaires de Galaxy Watch FE peuvent désormais suivre leurs entraînements en temps réel sur leur téléviseur et que le clavier à l’écran prend en charge davantage de langues.

À propos, en annonçant l’unification des logiciels pour ses produits, Samsung a annoncé qu’il prévoyait de prendre en charge les téléviseurs intelligents pendant une période pouvant aller jusqu’à sept ans, comme pour ses smartphones phares.