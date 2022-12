Les téléviseurs QLED de Roku de TCL sont lancés au Royaume-Uni pour la première fois

Les résidents britanniques peuvent désormais mettre la main sur les tout premiers téléviseurs Roku QLED du pays de TCL – le RC630K. Ces nouveaux modèles sont livrés avec une résolution UHD, la technologie Quantum Dot, des haut-parleurs Onkyo avec Dolby Audio et, bien sûr, l’énorme bibliothèque de contenus et d’applications de divertissement de Roku.

Vous pouvez obtenir la gamme dès maintenant à partir de Currys dans un choix de quatre tailles : 43 pouces (319,99 £), 50 pouces (369,99 £), 55 pouces (419,99 £) et 65 pouces (699,99 £). Tous les modèles sont livrés avec une garantie de deux ans pour votre tranquillité d’esprit.

TCL vend déjà des téléviseurs QLED aux États-Unis et a lancé sa dernière gamme en septembre de cette année, disponible sur Amazon, Best Buy et Walmart.

Les modèles désormais disponibles au Royaume-Uni ont un taux de rafraîchissement de 60 Hz avec la technologie Game Master de TCL, la prise en charge de HDR10, HDR10+ et HLG et la compatibilité avec les assistants vocaux tels qu’Alexa, Siri et Google Assistant.

De plus, les téléviseurs sont livrés avec Freeview HD avec Freeview Play, afin que les utilisateurs puissent facilement suivre toutes les émissions et tous les films diffusés à la télévision via des applications à la demande.

Nous avons trouvé que Roku OS est l’une des interfaces TV les plus conviviales, avec une mise en page propre et une large gamme d’applications – avec des goûts de Netflix, Prime Video, Disney + et Now tout inclus (les applications qui sont – vous avez toujours payer les frais d’abonnement). La chaîne Roku donne également accès à des milliers de films et d’émissions gratuits, dont le tout nouveau film Weird Al: The Al Yankovic Story avec Daniel Radcliffe.

Le lancement de ces modèles QLED fait suite à une nouvelle gamme budgétaire de téléviseurs Roku de RCA, avec des prix à partir de 129 £.

Vous pouvez voir comment les modèles Roku et TCL se comparent aux rivaux de Samsung, LG, Sony et plus encore dans notre tour d’horizon des meilleurs téléviseurs. De plus, nous avons une comparaison sur la technologie OLED et QLED, si vous avez besoin d’un rappel sur les différences.