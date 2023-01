Les téléviseurs QD-OLED 2023 de Samsung seront les plus brillants à ce jour

Samsung a lancé 2023 en dévoilant une nouvelle gamme de téléviseurs QD-OLED au CES, qui, selon la société, est la plus brillante à ce jour.

Annoncée par Samsung Display, la gamme comprend désormais une toute nouvelle taille d’écran de 77 pouces, le plus grand panneau produit à ce jour pour ses téléviseurs Quantum Dot OLED. Il est rejoint par des options 55 pouces et 65 pouces, les mêmes panneaux vus sur les téléviseurs QD-OLED S95B 2022.

Le géant sud-coréen de la technologie affirme que les téléviseurs QD-OLED de cette année peuvent atteindre jusqu’à 2 000 nits de luminosité maximale. Cela signifie qu’ils devraient être plus lumineux que la gamme OLED 2023 de LG, qui est estimée à environ 1 800 nits de luminosité maximale, selon Tech Going. Il correspond également au nombre défini par certains téléviseurs Mini-LED.

Samsung affirme que cela est dû à “l’algorithme d’optimisation avancé IntelliSense AI et au nouveau matériau OLED HyperEfficient EL”. Cela devrait également améliorer la qualité de l’image, ce qui se traduira par des couleurs plus précises.

On dit que les téléviseurs consomment jusqu’à 25% d’énergie en moins, ce qui signifie des factures d’électricité moins élevées. Cela pourrait être un argument de vente énorme, mais rappelez-vous que les écrans plus grands ont tendance à utiliser plus d’énergie, donc il y a toujours une incitation à opter pour un téléviseur plus petit si vous vous souciez vraiment d’économiser de l’argent (et ils sont aussi moins chers à l’achat).

Les prix et les dates de sortie n’ont pas encore été révélés par Samsung. Cependant, plus d’informations pourraient être publiées au cours des prochains jours, lors du CES.

Les prix QD-OLED de l’année dernière ont commencé à 2200 $ / 1799 £ lors de leur premier lancement et étaient disponibles en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Europe et en Corée du Sud. Ils seront probablement disponibles auprès de Samsung, Amazon et d’autres grands détaillants. Nous avons attribué au modèle QE55 4,5 étoiles sur 5, en partie grâce à sa qualité d’image et son design élégant.

