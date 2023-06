Les téléviseurs OLED 2023 de Panasonic bénéficient de mises à niveau de jeu

La gamme complète de téléviseurs OLED et LED 2023 de Panasonic a été dévoilée, et cette année, il existe trois modèles qui pourraient être le prochain élément clé pour vous donner un avantage lors de vos sessions de jeu.

Ceux sur lesquels vous devriez avoir un œil sont le MZ2000 (déjà présenté au CES 2023 en janvier), le MZ1500 et le MZ980. Tous ces téléviseurs OLED sont équipés du processeur HCX Pro AI de Panasonic qui permet la prise en charge d’un tout nouveau mode True Game.

Cette technologie offre une précision des couleurs améliorée, une meilleure cartographie des tons HDR et le logiciel d’étalonnage Calman Color de Portrait Displays, rendant les nuances plus précises par rapport à la façon dont elles étaient prévues par les développeurs.

En plus de cela, ces téléviseurs disposent de ports HDMI 2.1 qui prennent en charge une résolution 4K et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, ainsi qu’une faible latence et un décalage d’entrée. Il existe également AMD FreeSync Premium pour VRR (taux de rafraîchissement variable) et la prise en charge de Dolby Vision à 60 Hz avec Game Mode Extreme.

Pour les joueurs sur PC, ces téléviseurs sont également compatibles Nvidia G-Sync – à condition que vous disposiez d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 30 Series ou ultérieure. Si vous le faites, il devrait automatiquement optimiser le décalage d’entrée et les paramètres VRR pour rendre le jeu fluide et sans déchirure.

Téléviseur OLED Panasonic MZ1500 65 pouces Panasonic

Toutes ces caractéristiques font de ces modèles des rivaux de jeu aux modèles OLED B3, C3 et G3 de LG – bien que nous n’ayons pas de prix ou de dates de sortie de Panasonic pour comparer exactement comment ces téléviseurs se comparent les uns aux autres.

Le jeu n’est pas la seule chose que le processeur HCX Pro AI améliore. Ces téléviseurs disposent également d’un mode cinéaste pour la qualité d’image, qui « garantit que les téléspectateurs peuvent profiter de leur contenu exactement comme l’artiste l’a prévu », selon Panasonic. Il dispose également d’une détection améliorée de la température de couleur ambiante, de sorte que les tonalités peuvent s’ajuster en fonction de la chaleur ou de la fraîcheur de votre éclairage.

La société a collaboré avec le coloriste de cinéma Stefan Sonnefeld pour développer le mode cinéaste – il a déjà travaillé sur Top Gun : Maverick, Star Wars : Le Réveil de la Force et Wonder Woman.

Les trois téléviseurs prennent en charge Dolby Vision IQ, HDR10+ et Dolby Atmos. Si vous optez pour le produit phare MZ2000, on dit que c’est le modèle le plus brillant de Panasonic à ce jour — bien que nous n’ayons pas de chiffres exacts à portée de main. Cependant, nous avons mesuré son prédécesseur, le LZ2000, à un impressionnant 1000 nits.

Le panneau, comme le LG G3, est doté de la technologie de panneau Micro Lens Array et d’un système de gestion de la chaleur multicouche pour augmenter la luminosité – bien que cette dernière fonctionnalité ne soit disponible que sur les modèles 55 et 65 pouces, et non sur la plus grande version 77 pouces.

Le MZ1500 (disponible en 55 et 65 pouces) est livré avec un module de panneau Master OLED Pro, qui rend le panneau plus lumineux et améliore le contraste dynamique.

Panasonic

Panasonic affirme que le panneau OLED du MZ980 (ci-dessus) offre « des noirs soyeux et une luminosité époustouflante », bien qu’il ne comporte aucune nouvelle technologie phare comme les autres modèles. Cela dit, cela pourrait être la meilleure option si vous voulez un téléviseur plus petit pour les jeux, car il est disponible en tailles 42, 48 et 55 pouces.

Outre les téléviseurs mentionnés, Panasonic a également dévoilé les modèles MZ800 et MZ700 OLED plus abordables avec Google TV, qui sont tous deux disponibles dans les tailles 42, 48, 55 et 65 pouces.

Alternativement, vous pouvez opter pour le mini panneau LED MX950 avec technologie Quantum Dot, qui est disponible en tailles 55 et 65 pouces, ou le MX800 4K LED Fire TV plus abordable qui est disponible en 43, 50, 55, 65 et 75 pouces. tailles.

