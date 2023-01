Les téléviseurs OLED 2023 de LG offrent des écrans plus lumineux et un webOS mis à jour

La gamme 2023 de téléviseurs Z3, G3 et C3 OLED evo de LG présente des écrans plus lumineux, une interface mise à jour et des processeurs plus puissants par rapport à la génération précédente.

Les téléviseurs OLED LG 2023 sont équipés du nouveau processeur α9 AI Gen6, qui, selon LG, améliorera à la fois la qualité du son et de l’image. AI Picture Pro permet une meilleure mise à l’échelle, une meilleure cartographie des tons et affine la qualité HDR des objets, y compris les visages.

La série G est dotée d’un Brightness Booster Max par pixel, qui, selon la société, offre jusqu’à 70 % de luminosité en plus que les modèles précédents. Tech Going a rapporté qu’un porte-parole de LG a déclaré que les téléviseurs avaient une luminosité maximale totale de 1 800 nits. Nous ne connaissons pas le chiffre exact, mais Samsung a revendiqué un nombre plus élevé pour sa gamme 2023 de téléviseurs QD-OLED.

Cependant, les téléviseurs OLED de LG ont un gros avantage par rapport à ceux de Samsung : la prise en charge de Dolby Vision. Les nouveaux téléviseurs de la série G incluent également ce que LG appelle un « One Wall Design », ce qui signifie qu’il ne devrait y avoir aucun espace entre le téléviseur et le mur, lorsqu’il est fixé au mur.

Côté logiciel, tous les modèles fonctionneront sur la dernière version de webOS, qui est livrée avec une interface utilisateur plus personnalisée. Les utilisateurs peuvent accéder aux “Quick Cards” pour accéder aux applications et au contenu qu’ils consultent le plus. Ceux-ci sont tous classés en catégories de genre qui incluent le bureau à domicile, les jeux, la musique et les sports.

Pendant ce temps, AI Concierge fournit une liste de contenus suggérés en fonction des listes de surveillance et des recherches précédentes.

Les téléviseurs de cette année incluront également l’intégration avec les barres de son LG, avec un son amélioré IMAX, alimenté par DTS:X. Une future mise à jour logicielle ajoutera également la prise en charge de WOW Orchestra, qui crée une « scène sonore étendue avec une hauteur, une profondeur et une puissance améliorées », selon LG.

Si vous préférez simplement utiliser les haut-parleurs intégrés du téléviseur, alors AI Sound Pro de LG peut prétendument fournir un son surround virtuel 9.1.2. La prise en charge de Dolby Atmos est également incluse.

LG n’a pas encore révélé les prix ou les dates de mise en vente de l’un de ces modèles, mais nous pourrions en entendre davantage au fur et à mesure du déroulement du CES. Vous pouvez lire d’autres annonces du CES d’Intel, et assurez-vous de rester à l’écoute de Tech Advisor pour toutes les dernières nouvelles technologiques du salon.