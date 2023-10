Les téléviseurs Neo QLED et QLED de Samsung obtiennent la certification « Low Vision Care » du TÜV Rheinland – Samsung Global Newsroom

Les modèles Neo QLED et QLED 2023 offriront une expérience visuelle encore plus inclusive aux utilisateurs atteints d’amblyopie

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que les modèles1 dans sa gamme Neo QLED et QLED 2023, ont obtenu la certification « Low Vision Care » du TÜV Rheinland. Cette certification est décernée aux produits qui adhèrent aux normes conçues pour aider les spectateurs atteints d’amblyopie, un type de déficience visuelle, en améliorant la présentation des images et la détection de la vision.

« L’innovation technologique prend tout son sens lorsqu’elle est accessible à tous, c’est pourquoi nous sommes ravis de recevoir cette certification qui souligne notre travail visant à créer des fonctionnalités rendant le visionnage plus accessible », a déclaré Seok Woo Yong, vice-président exécutif et directeur adjoint de l’activité d’affichage visuel chez Samsung électronique. « Dans le cadre de la mission de Samsung « Des écrans partout, des écrans pour tous », nous continuerons à fournir des écrans haut de gamme qui répondent aux besoins de chaque spectateur. »

Pour améliorer l’expérience visuelle des consommateurs ayant différents types de basse vision, Samsung a développé le mode Relumino, qui améliore des parties spécifiques des vidéos, telles que la mise en évidence des contours et l’amélioration du contraste et de la netteté, afin qu’il soit plus facile de discerner le contenu à l’écran et de suivre le contenu. Actions. L’amblyopie, également connue sous le nom d’œil paresseux, survient chez environ trois pour cent des enfants, ce qui en fait l’un des problèmes de basse vision les plus courants rencontrés pendant l’enfance. Dans la plupart des cas d’amblyopie, le cerveau d’un enfant ignore les signaux provenant d’un œil, ce qui signifie qu’il ne développe que des voies vers l’autre œil.

TÜV Rheinland, un organisme de certification international de premier plan, décerne sa certification « Low Vision Care » en évaluant l’impact de la technologie sur l’expérience utilisateur des personnes amblyopes. Il effectue divers tests qui comparent les différences entre les modes d’affichage normaux et le mode Relumino en termes de clarté, de netteté et de confort visuel global.

En plus de cette dernière certification, les écrans Samsung ont également reçu la certification « Circadian Rhythm Display » et la certification « Eye Care » du Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), ainsi que la validation « Glare-Free » de l’Underwriters Laboratories (UL) pour ses technologies qui offrent une expérience visuelle plus sûre et plus confortable. Il a également reçu les certifications « Pantone Validated » et « Skin Tone Validated » de Pantone, ce qui signifie que les écrans Samsung certifiés répondent aux normes de précision des couleurs de l’organisation. Cette liste croissante de distinctions met en évidence la manière dont l’innovation peut influencer positivement l’expérience des consommateurs grâce à la technologie et renforce le leadership mondial de Samsung en matière de télévision au cours des 17 dernières années.

Pour plus d’informations sur la gamme de téléviseurs Samsung 2023, visitez www.samsung.com.

1 Séries Neo QLED 8K (QN900, QN800), Neo QLED 4K (QN80 et supérieur) et QLED (Q80 et supérieur). Les modèles appliqués varient selon les régions.