Les téléviseurs Neo QLED 2021 deviennent les premiers téléviseurs à recevoir le certificat « Eye Care » de VDE en Allemagne

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que la gamme 2021 Neo QLED a reçu la première certification « Eye Care » de Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), un institut de certification en génie électrique réputé en Allemagne. Cette distinction souligne l’engagement de Samsung à améliorer la fiabilité grand public de ses téléviseurs.

Tous les modèles Samsung 2021 QLED qui ont terminé les tests ont reçu1 la certification complète ‘Eye Care’ qui inclut ‘Safety for Eyes’, ‘Doux pour les yeux’, niveau de scintillement,2 uniformité3 et fidélité des couleurs4 évaluations.

La certification « Safety for Eyes » est attribuée aux produits avec des niveaux d’émission de lumière bleue, de rayons ultraviolets et de rayons infrarouges qui entrent dans le « groupe exempté » selon la classification des limites d’émission établie par la Commission électrotechnique internationale (CEI).

La certification «Doux pour les yeux» prouve que la quantité de suppression de la mélatonine d’un appareil est conforme à la norme de la Commission internationale de l’éclairage (CIE).

La CEI est une organisation internationale de normalisation qui prépare et publie des normes internationales pour les produits électriques, électroniques et les technologies associées. La CIE est l’autorité internationale en matière de lumière, d’illumination, de couleurs et d’espaces de couleurs.

Grâce à la certification, les téléviseurs QLED de Samsung ont également été reconnus pour répondre aux normes d’uniformité de la qualité d’image et de fidélité des couleurs, deux éléments qui évaluent les performances de diffusion du contenu.

Yonghoon Choi, vice-président exécutif des activités d’affichage visuel chez Samsung Electronics, a déclaré: «En tant que leader mondial de l’industrie de la télévision depuis 15 ans, Samsung est pleinement engagé à développer des produits qui offrent non seulement une excellente qualité d’image, mais sont également centrés sur l’humain. . »

1 Série QN900, QN800, QN90 / 95, QN85, Q80, Q70, Q60

2 Selon la norme de la Commission électrotechnique internationale (CEI)

3 Selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation (ISO)

4 Conformément à la norme IDMS (Information Display Measurement Standard)