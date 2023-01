Les téléviseurs MicroLED énormes et coûteux de Samsung se rapprochent du grand public

Jusqu’à présent, les gens fortunés qui voulaient l’ultime téléviseur Samsung de nouvelle génération au format mural devaient engager un professionnel pour obtenir un téléviseur MicroLED massif dans leurs maisons. Samsung a en fait appelé ces téléviseurs “The Wall”. Mais avec la version 2023, annoncée à CESces chanceux pourront le configurer eux-mêmes, s’ils le souhaitent.

Samsung affirme que son nouveau MicroLED CX de 76 pouces est l’écran MicroLED “le plus petit et le plus abordable au monde”. C’est aussi le premier qui n’a pas besoin d’installation professionnelle – bien que je parie que la plupart des gens qui en achètent un obtiennent l’aide du revendeur pour le configurer.

La société ne nous a pas dit exactement combien cela coûtera, mais “abordable” est sûr de faire un lifting herculéen. La version précédente est 110 pouces et fonctionne à 156 000 $, avec des tailles de 88 et 99 pouces également disponibles, il est donc prudent de supposer que le nouveau modèle de 76 pouces coûtera au moins plusieurs dizaines de milliers de dollars. Pour référence, la taille de 77 pouces de mon téléviseur haut de gamme préféré de 2023, le LG C2 OLED, coûte 2 700 $.

Une fois qu’il deviendra abordable pour de vrai, un processus qui prendra des années, MicroLED pourrait remplacer OLED en tant que meilleure technologie de télévision. Il est plus lumineux avec des niveaux de noir tout aussi parfaits et aucun risque de brûlure. A ne pas confondre avec Mini-LED, MicroLED tire son nom des millions de minuscules pixels qui créent directement l’image, et le principal obstacle à l’adoption massive est de rendre ces pixels (et écrans) suffisamment petits. Outre Samsung, LG et Sony proposent également des modèles MicroLED.

Dans une note intéressante, du moins pour les nerds de la science des matériaux, Samsung affirme que les pixels du CX sont “forgés à partir de saphirs”. Les matériaux saphir peuvent aider les performances d’éclairage et la luminosité en MicroLED, et un Résumé de recherche Samsung explique que les nanomembranes dites à saphirs multiples pourraient aider MicroLED à se rapprocher de la commercialisation en améliorant l’efficacité de la fabrication. De plus, ils sonnent super cool.

Samsung énumère quelques côtelettes technologiques du CX, y compris « ses détails noirs de 20 bits, ses taux de rafraîchissement variables de 240 Hz et son temps de réponse de 2 nanosecondes », mais je m’attends à ce que son principal avantage de qualité d’image par rapport à OLED se résume à la luminosité. Cela dit, les écrans OLED actuels sont assez lumineux et les écrans LCD à base de mini-LED sont encore plus lumineux, donc je ne m’attends pas à une amélioration époustouflante. J’espère avoir plus de temps avec le CX au CES.

En attendant, voici un rappel que Samsung en fait a annoncé un téléviseur MicroLED de 76 pouces avant, en mars 2021, et le CX est fondamentalement ce téléviseur (jusqu’au “rapport écran/corps de 99,99 %”), finalement réannoncé près de deux ans plus tard. La nouvelle technologie TV n’arrive pas du jour au lendemain.