Les téléviseurs micro-LED ne sont pas encore prêts pour le salon de la tournée

Samsung a peut-être fait la une des journaux hier avec l’annonce d’un téléviseur micro-LED 76 pouces, mais ne soyez pas encore trop excité – les téléviseurs dotés de cette technologie ne seront pas pertinents pour la plupart des gens pendant de nombreuses années.

La micro-LED n’a rien de nouveau, Samsung présentant pour la première fois The Wall – un énorme téléviseur 146 pouces utilisant la technologie – au CES 2018, tandis que Sony fabrique sa propre version appelée Crystal LED depuis 2012. Il promet une meilleure qualité d’image que l’OLED sans les inconvénients, mais le principal problème est le coût et ce n’est pas sur le point de disparaître de si tôt.

La gamme Samsung Micro-LED annoncée pour 2021 au CES comprend des tailles de 110, 99 et 88 pouces. Hier, lors de son événement Unbox & Discover, le géant coréen a confirmé qu’une option de taille grand public 76 pouces était «sur la future feuille de route» – elle pourrait donc ne pas arriver cette année.

«Désormais, les consommateurs peuvent emporter l’expérience cinématographique à la maison dans un superbe design d’écran bord à bord, sans avoir besoin d’un assemblage et d’une installation professionnels», a déclaré Samsung.

Le modèle 110 pouces coûte 170 millions de wons en Corée, soit environ 156 000 USD selon ZDNET. Il sera mis en vente aux États-Unis en avril avec le modèle 99 pouces.

Comparons à une taille similaire de 75 pouces du téléviseur Neo QLED 8K de Samsung, le QN900A, qui utilise des mini-LED. Il est maintenant expédié aux États-Unis pour 6 999 $, donc même cela est hors de portée pour la plupart des consommateurs qui modernisent leur salon.

Il a déjà fallu des années à une énorme société d’affichage comme Samsung pour même annoncer un modèle Micro-LED de taille raisonnable, et même 76 pouces est bien trop grand pour les maisons de nombreuses personnes malgré la marque grand public.







Jusqu’à ce que les coûts de fabrication puissent être réduits de manière spectaculaire, Micro-LED ne sera accessible qu’à ceux qui ont des comptes bancaires extrêmement sains, ou à toute personne heureuse de s’endetter sur une carte de crédit pour en mettre la main.

Pourquoi? Eh bien, cela peut ressembler à une version plus petite de Mini-LED, mais la technologie s’apparente davantage à OLED. Chaque LED est contrôlable individuellement et crée l’image, par conséquent, elle ne nécessite pas de panneau LCD traditionnel à l’avant.

Cependant, contrairement à l’OLED, les micro-LED ne sont pas auto-émissives, donc ne présentent pas les inconvénients de l’OLED comme une luminosité limitée et le risque de brûlure d’écran.

Sans entrer trop dans les détails, il est très difficile de fabriquer ces LED plus petites sans entraîner un rendement lumineux inférieur. Les rendre plus difficiles à contrer signifie plus de consommation d’énergie et de chaleur, sachant qu’il y en a des millions dans chaque téléviseur – près de 25 millions pour une résolution 4K – car vous avez besoin de LED rouges, vertes et bleues pour chaque pixel.

Construire une taille plus petite pour s’intégrer dans un salon signifie également rapprocher toutes ces micro-LED. Ainsi, vous pouvez avoir une idée des défis auxquels les fabricants de téléviseurs sont confrontés pour intégrer cette technologie dans un châssis de télévision ordinaire.

Même la Mini-LED, qui a une relativement petite 30000 LED pour un modèle de 86 pouces, est loin d’être bon marché. La nouvelle gamme de LG devrait être assez chère et des concurrents comme Sony n’utilisent même pas encore de mini-LED. De plus, la recherche UBI ne prévoit pas que la Mini-LED dépassera l’OLED avant 2024 – vous pouvez donc imaginer que le temps de la Micro-LED pour briller sera des années au-delà.

Donc, si vous pensez que vous pourriez passer à Currys pour obtenir un téléviseur micro-LED sans vous ruiner, vous feriez mieux de réfléchir à nouveau. En attendant, consultez notre tableau des meilleurs téléviseurs.