Samsung a dévoilé une partie de sa gamme de téléviseurs 2021 en janvier, y compris les offres micro-LED et Neo QLED. L’événement Unbox & Discover d’aujourd’hui a apporté encore plus de modèles, dont certains pour la foule artistique et d’autres pour votre porche arrière.

micro-LED

Samsung a présenté son premier téléviseur micro-LED en 2018 – le gigantesque téléviseur de 146 pouces (ou plus grand, selon la configuration) baptisé The Wall. Maintenant que la technologie a mûri, l’entreprise a préparé trois modèles plus adaptés à votre maison moyenne.

Deux téléviseurs micro-LED – 110 « et 99 » – seront lancés dans le monde à la fin du mois de mars, suivis d’un modèle plus petit de 88 « à l’automne. Un modèle (pas vraiment) minuscule de 76 pouces est également sur les cartes, mais il n’y a pas de calendrier de lancement concret.

Les téléviseurs micro-LED disposent de 4Vue (vue quadruple), ce qui leur permet de fonctionner comme quatre téléviseurs plus petits affichant le contenu de quatre sources indépendantes simultanément.

Néo QLED

Samsung a divisé sa gamme Neo QLED en deux séries: les modèles 8K (QN800A et QN900A) et les modèles 4K (QN90A et QN85A). Les 8K seront disponibles en 85 ”, 75” et 65 ”et vous coûteront entre 5 000 $ et 9 000 $. Les 4K commenceront à 50 pouces et vont de 1 600 $ à 5 000 $.

Microsoft a choisi Samsung comme partenaire TV officiel de la Xbox Series X aux États-Unis et au Canada. À cette fin, Samsung a travaillé avec AMD pour créer les premiers téléviseurs prenant en charge Freesync Premium Pro pour les consoles et les PC. Les téléviseurs Neo QLED peuvent fonctionner à 120 ips avec un temps de réponse de 5,8 ms.

Le mode Super Ultrawide Gameview place le téléviseur dans un rapport hauteur / largeur ultra large similaire à un moniteur de jeu. Si vous avez besoin d’un contrôle plus fin, la fonction Game Bar vous permettra d’ajuster le rapport hauteur / largeur, de vérifier le décalage d’entrée, de connecter un casque sans fil et plus encore.

Outre les jeux, Samsung considère ces téléviseurs comme des outils d’exercice également – le Smart Trainer peut utiliser une caméra en option (et une IA) pour analyser votre posture et fournir des commentaires en temps réel tout en suivant des vidéos d’instructions.

À propos, il y a quelques mois, Microsoft disait que les téléviseurs LG étaient le meilleur moyen de découvrir les jeux HDR sur la Xbox Series X.

Le cadre

Le Frame TV a été amélioré. Ce modèle artistique est perché sur un chevalet, mais avec la version 2021, vous pouvez utiliser le support mural Slim Fit (avec cinq options de lunette) pour l’accrocher comme une peinture.

En parlant de cela, le nouveau modèle dispose de 6 Go de stockage pour les images (au lieu de 0,5 Go), ce qui lui permet de stocker 1200 photos en qualité UHD. Samsung s’est associé à NAVA Contemporary, Etsy et d’autres pour offrir une bibliothèque croissante de plus de 1400 œuvres d’art que vous pouvez afficher sur The Frame. Une IA apprendra quel type d’art vous aimez et vous proposera des suggestions.

La terrasse

The Terrace est le premier téléviseur extérieur de Samsung. Il est résistant aux intempéries avec un indice IP55 pour le protéger contre l’eau et la poussière. Il est disponible dans des tailles de 55 « et 65 », plus le modèle Full Sun de 75 « (destiné à être utilisé en plein soleil, il contient un panneau plus lumineux).

La première

Pas un téléviseur mais le premier triple projecteur laser de l’industrie avec une résolution 4K. Il a un design minimaliste avec des bords arrondis et un extérieur en tissu et il doit être à seulement 5 ”du mur. Samsung proposera des écrans enroulables pour The Premiere plus tard cette année.

Affichage interactif

Le Samsung Interactive Display FLIP 75 ”est un tableau blanc numérique. Il peut être utilisé dans les bureaux et les salles de classe par des étudiants ou des équipes de 20 personnes maximum. Auparavant, Samsung proposait des modèles de 85 ”, 65” et 55 ”.

l’audio

Samsung a dévoilé la gamme 2021 de barres de son de la série Q avec la technologie Q-Symphony. Le Q950A est le premier système à 11,1,4 canaux de l’industrie et promet de fournir un son tridimensionnel exceptionnel. Il prend également en charge les assistants vocaux, notamment Amazon Alexa et le Bixby de Samsung.

