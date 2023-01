Les téléviseurs LG OLED promettent des images plus lumineuses au CES 2023

CES 2023 est encore dans quelques jours, mais LG a sauté le pas en annonçant quelques détails sur ses nouveaux téléviseurs OLED. Les modèles comprendront le C3, successeur du meilleur téléviseur haut de gamme pour l’argent, ainsi qu’un modèle G3 promettant une luminosité améliorée.

La plus grande différence entre les téléviseurs LG OLED actuels et les nouveaux est une luminosité plus élevée sur le G3. La nouvelle architecture de contrôle de la lumière et les algorithmes d’amplification de la lumière augmentent la luminosité jusqu’à 70 % dans les modèles G3 de 55, 65 et 77 pouces.

Offre TV OLED meilleure qualité d’image globale que les autres téléviseurs haut de gamme et, d’après mon expérience, sont déjà très lumineux pour la plupart des environnements d’éclairage. Chaque bit — euh, lente — de la luminosité aide, cependant, surtout dans les pièces lumineuses et avec HDR Émissions de télévision et films, et peut-être que le G3 égalera ou dépassera la puissance lumineuse des concurrents Modèles QD-OLED de Sony et Samsung. Ils ne s’approcheront toujours pas mini-LED ensembles comme le Samsung QN90B et Hisense U8H cependant, qui peut devenir plus de deux fois plus lumineux que n’importe quel téléviseur OLED. LG ne mentionne pas une luminosité plus élevée pour les autres modèles, y compris le C3.

Aucune des autres améliorations annoncées par LG n’est ce que j’appellerais majeure. Les téléviseurs ont un nouveau “processeur α9 AI Gen6”, mais lors de mes tests précédents, un meilleur traitement a été difficile à discerner. La société a également donné au G3 un design qui épouse le mur encore plus près qu’auparavant, “ne laissant aucun espace visible” lorsqu’il est monté au mur. Le système de télévision intelligente de l’entreprise, que je n’aime pas, a été modifié pour ajouter une meilleure catégorisation, des recommandations personnalisées et “une sélection de contenu tendance”, selon le communiqué de presse.

LG affirme également que ses téléviseurs OLED 2023 seront les premiers à être certifiés par l’organisation HDMI pour Quick Media Switching VRR (QMS-VRR), qui “peut éliminer l'”écran noir” momentané qui se produit parfois lors du basculement entre le contenu lu à partir de différentes sources périphériques connectés via les ports compatibles HDMI 2.1a du téléviseur.” Cette fonctionnalité (encore une fois mineure) est destiné à la lecture vidéo par opposition aux jeux et nécessite un périphérique source QMS-VRR – le AppleTV 4K reçoit bientôt de l’aide, par exemple.

Au cours des deux dernières années, les téléviseurs OLED de LG, en particulier les modèles “C”, ont fourni la meilleure qualité d’image pour l’argent parmi les téléviseurs haut de gamme, et je m’attends à ce que le C3 concoure à nouveau pour cet honneur. Cela dit, le LG C2 de 2022 continue d’être mon préféré, et aucune des améliorations jusqu’à présent ne semble suffisamment significative pour que je recommande d’attendre un C3.

LG n’a pas annoncé de tailles, de prix ou de disponibilité spécifiques pour ses téléviseurs OLED 2023, bien que les G3 et Z3 coûteront sans aucun doute plus cher que le C3. La société n’annonce généralement pas les prix de ses téléviseurs avant le printemps, lorsqu’ils arrivent dans les magasins. En attendant, je m’attends à avoir plus d’informations, ainsi que des impressions pratiques sur les nouveaux modèles, dans les prochains jours alors que le CES démarre.