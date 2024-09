Les téléviseurs intelligents LG ont commencé à afficher des publicités lorsqu’ils sont inactifs

La fonctionnalité fera la publicité des deux produits LG – avec Écrans platsHD rapport il a vu une publicité en sourdine pour le service de streaming LG Channels – et celles de tiers qui peuvent n’avoir aucun rapport avec la télévision ou le divertissement. Dans un communiqué de presse, Dave Rudnick, responsable technologique de LG Ad Solutions, a déclaré que les publicités étaient efficaces lors des tests et « présentent une opportunité précieuse pour les marques d’être au premier plan sur le plus grand écran de la salle ».

Comme l’a noté Écrans platsHDles publicités d’écran de veille actuelles peuvent être désactivées en cliquant sur « Paramètres supplémentaires » sous le Menu des paramètres du téléviseur et en désactivant le Bascule « Promotion de l’économiseur d’écran » . Il n’est pas clair quelles régions ou quels modèles spécifiques de téléviseurs intelligents prennent en charge les nouvelles publicités sur les économiseurs d’écran, mais LG a déjà déclaré qu’il diffuserait davantage de publicités sur la plate-forme webOS fonctionnant sur plus de 200 millions de téléviseurs intelligents dans le monde vers la fin de cette année.

Les téléviseurs LG sont connus pour être assez flagrants en matière de publicité : les publicités à lecture automatique audio complète sont une fonctionnalité de la boutique d’applications de LG depuis plus de trois ans. Mais comme LG prévoit désormais d’étendre sa plate-forme webOS à davantage de téléviseurs tiers et même à son propre matériel non télévisuel au cours des cinq prochaines années, nous pourrions commencer à en voir beaucoup plus.