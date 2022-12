Les téléviseurs intelligents alimentés par RCA Roku commencent à seulement 129 £

Vous avez peut-être manqué toutes les offres du Black Friday et du Cyber ​​​​Monday sur les téléviseurs, mais si vous voulez un budget défini, les nouveaux modèles de téléviseurs Roku de RCA conviendront à la facture avec des prix à partir de seulement 129 £.

Ce prix n’est pas non plus une offre de lancement pour les lève-tôt et vous offrira un modèle Full HD 32 pouces. Ensuite, il existe également des options plus grandes et 4K Ultra HD, toutes avec la plate-forme de streaming reconnue de Roku intégrée.

Cela vous donne accès à Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ sans avoir à brancher un décodeur ou une clé de diffusion en continu. Les téléviseurs disposent d’une connexion Wi-Fi, c’est donc une expérience plug-and-play et il y a aussi beaucoup de chaînes gratuites.

Vous obtenez Freeview Play, BBC iPlayer, ITV X et plus encore, vous avez donc tout ce dont vous avez besoin pour diffuser le reste de la Coupe du monde 2022.

Nous avons déjà examiné des ensembles alimentés par Roku TV comme Hisense, mais pas pour ce genre d’argent. Voici la gamme complète des modèles RCA :

32 pouces Full HD (RR32HD1), 129,99 £

40 pouces Full HD (RR40FD1), 169,99 £

55 pouces 4K Ultra HD (RR55UD1), 269,99 £

Les téléviseurs sont en vente à partir d’aujourd’hui et les clients bénéficient de 30 jours de Discovery + gratuitement à chaque achat. Vous pouvez acheter les téléviseurs RCA Roku à partir de Amazone et d’autres « partenaires de vente au détail sélectionnés » non nommés.

“Les modèles de téléviseurs Roku offrent aux consommateurs des mises à jour automatiques, un écran d’accueil personnalisable et une puissante fonction de recherche universelle qui affiche les résultats classés par prix”, a déclaré la société.

Les télés sont également compatibles avec Apple AirPlay 2, Siri, Amazon Alexa et Google Assistant.

Exceptionnellement, les appareils sont assemblés dans le sud du Pays de Galles et pourraient être l’une des meilleures options de valeur pour un téléviseur intelligent cette année et la prochaine. Si vous n’êtes pas si sûr, consultez le tableau des meilleurs téléviseurs à petit budget.