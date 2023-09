Les téléviseurs de voyage sont un succès à l’IFA, et je suis là pour ça

L’année dernière, à l’IFA, le thème « plus c’est gros, mieux c’est » était essentiel en ce qui concerne les téléviseurs. En 2023, les marques sortent plutôt les écrans du salon et en déplacement.

Le produit phare de cette catégorie de niche est le LG StandbyME Go. Il lancé plus tôt ce mois-ci, et un échantillon était présent au salon de Berlin. Pour faire simple, il s’agit d’un téléviseur LCD Full HD de 27 pouces qui se replie soigneusement dans une valise durable.

Il dispose d’un système de haut-parleurs à quatre canaux de 20 W avec Dolby Atmos ; La prise en charge de Dolby Vision est également incluse sur le panneau. Avec une autonomie allant jusqu’à trois heures, il est idéal pour regarder un film en extérieur sans avoir besoin d’une prise de courant. Il peut également être tourné verticalement pour regarder en mode tablette, si vous souhaitez utiliser des applications qui préfèrent un format portrait.

Pour le streaming, il prend en charge le Bluetooth, le Wi-Fi, AirPlay et même la reconnaissance vocale. Il existe un port HDMI, ce qui signifie que vous pouvez brancher toutes sortes d’appareils tels que des consoles de jeux et des ordinateurs portables.

Hannah Cowton / Fonderie

Il dispose également d’un mode extérieur qui devrait rendre l’écran visible en plein soleil et est même sensible au toucher afin que vous puissiez utiliser l’interface webOS rapidement ou jouer à des jeux en mode table plate. C’est un appareil polyvalent qui passe par la remorque de LG.

Les lecteurs américains peuvent le précommander directement sur LG pour 999 $ – nous n’avons pas de disponibilité au Royaume-Uni au moment de la rédaction.

Mais LG n’est pas le seul fabricant de téléviseurs à s’adresser au marché des téléviseurs extérieurs. Sur le stand Vestel (un partenaire fabricant de Toshiba), il y avait des téléviseurs sans fil de 32 pouces spécialement conçus pour le camping, avec des panneaux HD et une interface Google TV, et une autonomie de batterie similaire à celle du StandbyME Go.

Ils viennent dans une gamme de couleurs funky (le vert m’appelle) mais ne sont malheureusement pas en vente au Royaume-Uni. Cela dit, le porte-parole du produit a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’ils arrivent un jour sur ce marché, mais probablement pas sous les marques Toshiba ou Vestel.

Hannah Cowton / Fonderie

Sylvox est une autre marque qui s’attaque à la tendance des voyages, seule celle-ci se concentre sur des constructions durables et pratiques qui conviendront aux amateurs de plein air/à ceux qui gagnent suffisamment pour posséder une piscine.

Ce modèle diddy 15,6 pouces Full HD avec Google TV est entièrement étanche, sans fil et comprend une béquille qui peut servir de poignée. Ce n’est malheureusement qu’un concept pour l’instant, mais peut-être qu’un jour la marque l’ajoutera à son portfolio. La marque réalise également des modèles conçus pour le jardin et la salle de bain.

L’étanchéité est quelque chose qui manque aux modèles LG et Vestel, mais pourrait être un ajout précieux pour les téléviseurs de voyage, en particulier pour ceux qui envisagent de les utiliser pour le camping. Comme nous le savons tous, la météo est imprévisible et une certaine forme de protection apporterait certainement une tranquillité d’esprit.

La durée de vie de la batterie des téléviseurs LG et Vestel pourrait également être meilleure, même si vous pouvez toujours investir dans une banque d’alimentation pour charger pendant la nuit.

Hannah Cowton / Fonderie

Les mouvements de camping et de vie en camionnette ont continué à gagner du terrain ces dernières années, de sorte que la possibilité d’emporter un téléviseur sur la route vers des endroits plus aventureux changerait presque certainement la donne pour beaucoup – doublement s’il est facile à transporter, durable et offre l’option de visualisation hors ligne dans les zones les plus reculées.

Maintenant, cher lecteur, vous vous demandez peut-être si ce type de produit est trop niche pour justifier son prix. À cela, je soutiens qu’ils ont également leur utilité à la maison. Ils peuvent être utilisés dans le jardin ou simplement emportés facilement dans une autre pièce si vous vous disputez sur ce qu’il faut regarder sur l’écran principal. Vous souhaiterez peut-être également en utiliser un comme téléviseur pour enfants, qui peut facilement être physiquement retiré lorsque l’heure de la télévision est terminée.

Pour faire simple, ce sont des deuxièmes téléviseurs compacts qui remplissent un objectif plus polyvalent.

Aucun de ces téléviseurs n’est encore le compagnon de voyage idéal, mais ils constituent un pas dans la bonne direction et celui de LG est au moins disponible à la commande. Je chercherai n’importe quelle excuse pour en sortir un dans un endroit magnifique afin de pouvoir réaliser mon nouveau rêve de regarder l’une de mes émissions réconfortantes (actuellement Good Omens) avec un décor de montagne parfait.