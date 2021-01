Les téléviseurs Bravia 2021 de Sony sont livrés avec HDMI 2.1, Google TV et Cognitive Processor XR

La gamme Sony Bravia 2021 est disponible en variétés LED et OLED allant de 50 pouces à 100 pouces et comprend HDMI 2.1, une interface Google TV standard ainsi que le nouveau processeur cognitif XR de la marque. HDMI 2.1 est un ajout essentiel pour les propriétaires de PS5 et de Xbox Series X qui souhaitent jouer en 4K à 120 Hz.

La plus grande nouveauté des nouveaux téléviseurs est sans doute le nouveau Cognitive Processor XR – la dernière puce de traitement d’image et audio de Sony qui analyse simultanément plusieurs éléments à l’écran et ajuste les paramètres pour une qualité d’image optimale. L’audio est un autre objectif de la nouvelle puce car elle peut analyser la position du son à partir du signal et la faire correspondre à l’image tout en convertissant les éléments sonores traditionnels en son surround 3D.

Alors que l’intelligence artificielle (IA) conventionnelle ne peut détecter et analyser que des éléments d’image tels que la couleur, le contraste et les détails individuellement, le nouveau processeur peut effectuer une analyse croisée d’un ensemble d’éléments à la fois, tout comme le font nos cerveaux. Ce faisant, chaque élément est ajusté à son meilleur résultat final, en conjonction les uns avec les autres, de sorte que tout est synchronisé et réaliste – ce que l’IA conventionnelle ne peut pas réaliser.

Les nouveaux téléviseurs sont également dotés d’une prise en charge du taux de rafraîchissement variable, d’un mode de latence faible automatique et d’une prise en charge améliorée du canal de retour audio. Ils prennent tous en charge Dolby Vision HDR également. Le modèle phare de la série Master Z9J 8K LED est disponible en 85 pouces et 75 pouces tandis que l’A90J Master Series 4K OLED est disponible en variantes 55 ”, 65” et 83 ”. L’A80J 4K OLED varie de 55 « à 77 » tandis que le modèle LED X90J 4K de niveau inférieur atteint 100 pouces.

Les détails de prix ou de disponibilité n’étaient pas encore détaillés mais devraient être rendus publics au CES la semaine prochaine.