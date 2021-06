Les téléviseurs 2021 de Sharp offrent Android TV à des prix économiques et moyens

Sharp a annoncé une gamme de téléviseurs intelligents Ultra HD fonctionnant sous Android TV à des prix abordables.

Tout le monde n’a pas quelques milliers de livres ou de dollars à dépenser sur un nouveau téléviseur, mais Sharp est là pour offrir quelque chose à la valeur du marché. La nouvelle gamme 2021 commence à 529 £ (environ 750 $) mais offre une résolution 4K Ultra HD et la plate-forme intelligente Android TV de Google pour tous vos besoins de streaming.

Vous ne devinerez peut-être pas le prix de ces modèles sur la base d’une image en raison du nouveau design «sans cadre» de Sharp. Une petite lunette autour de l’écran et de petits pieds donnent l’impression d’un téléviseur beaucoup plus haut de gamme.

L’un des principaux leurres ici est d’avoir Android TV intégré, avec le système d’exploitation personnalisé de Google pour les téléviseurs offrant aux utilisateurs un moyen facile d’accéder à une multitude de contenus tels que Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video et bien d’autres – les abonnements sont nécessaire pour regarder certains d’entre eux, naturellement.

Il existe plus de 7 000 applications que vous pouvez télécharger sur le Google Play Store et Sharp a également inclus la technologie Chromecast afin que vous puissiez diffuser du contenu sans fil à partir de votre téléphone avec un minimum de tracas.

De plus, la télécommande est dotée d’un microphone intégré pour utiliser l’assistant Google avec votre voix, offrant « un soutien utile dans la vie de tous les jours et rend le fonctionnement simple et simple ».

Non seulement ces téléviseurs sont 4K, mais ils offrent également le HDR avec les normes HDR10 et HLG (Hybrid Log Gamma). Les modèles Sharp DN ont également Dolby Vision que certains téléviseurs phares comme le Samsung QN95A n’offrent pas.

Bien sûr, à des prix inférieurs, vous n’obtiendrez pas les dernières technologies telles que la Mini-LED trouvée dans le QN95A. Au lieu de cela, Sharp propose des LED LCD avec des tailles allant jusqu’à 65 pouces et une luminosité de 400 nits – ce qui n’est pas idéal pour le contenu HDR mais assez rare pour les ensembles moins chers.

Ils ont des systèmes audio intégrés de Harman Kardon et les modèles DN disposent également de la technologie de son surround Dolby Atmos, ainsi que du post-traitement audio DTS Virtual:X premium. En optant pour le 65 pouces DN, vous obtiendrez un système 2.1 où deux haut-parleurs sont reliés par un subwoofer de 15 W.

Les téléviseurs Sharp DL et DN arriveront à l’été 21 avec des prix commençant à 529,99 £ pour un 50 pouces (50DL3KA) ou à 549,99 £ pour le DN de la même taille (50DN3KA).

Les prix grimpent ensuite à 729,99 £ (environ 1030 $) et 724,99 £ (environ 1060 $) pour les modèles 65 pouces respectivement, le 65DL3KA et le 65DN3KA.

Découvrez les meilleurs téléviseurs économiques dans notre tableau.