Les télétravailleurs retournent au bureau. Le patron travaille à domicile.

La relation entre les employés de bureau de base et leurs patrons n’a jamais été égale. Mais le travail à distance crée un nouveau type de déséquilibre entre certains dirigeants et leurs employés, et attise le ressentiment au travail. De nombreux managers – de l’encadrement intermédiaire à la suite C, selon le lieu de travail – continuent de travailler à distance, mais en même temps rappellent leurs employés au bureau. Les employés se mettent en colère et ripostent par les quelques moyens qu’ils peuvent : ne pas se présenter au bureau ou chercher du travail ailleurs.

Selon le cabinet de recrutement de cadres Cowen Partners, environ 80% des postes de direction sont actuellement disponibles à distance, qui aide les entreprises à pourvoir des postes de direction, du directeur à la suite C – des postes qui ne sont souvent pas visibles via les offres d’emploi régulières. Cela représente une augmentation par rapport à environ 25 % avant la pandémie (la part des Américains dans l’ensemble qui travaillaient à distance au moins une partie du temps était alors à un chiffre et est d’environ 45 % maintenant, selon Work From Home Research). Beaucoup de ces cadres citent être parfaitement capables de travailler à domicile sur des technologies telles que Zoom, Slack et Teams, et affirment que cela leur permet de travailler des heures impaires et de communiquer avec des collègues dans différents fuseaux horaires tout en maintenant l’équilibre travail-vie personnelle.

Pendant ce temps, plus de la moitié des managers et des cadres souhaitent que leurs employés reviennent au bureau cinq jours par semaine, selon de nouvelles données d’enquête de la plate-forme indépendante Fiverr, affirmant que le bureau facilite l’accès aux ordinateurs, aux logiciels et à l’informatique de l’entreprise et est un meilleur lieu de collaboration qu’à la maison. Un tiers de ces dirigeants ont déclaré que les employés sont plus motivés lorsqu’ils savent qu’ils sont surveillés en personne par la haute direction ; un quart ont déclaré que les travailleurs prendraient des pauses plus courtes s’ils étaient au bureau. Un autre 25% ont déclaré que puisqu’ils avaient déjà payé pour un espace de bureau, ils pourraient aussi bien l’utiliser.

Les employés de bureau disent vouloir continuer à travailler à distance pour les mêmes raisons que de nombreux cadres : cela leur permet d’être plus productifs et d’avoir un meilleur équilibre travail-vie personnelle. Ils citent également des raisons pour lesquelles leurs patrons – qui pourraient être en mesure de payer des nounous ou des maisons à proximité d’un bureau du centre-ville – ne le font parfois pas, comme la façon dont se présenter au bureau les oblige à faire la navette pendant des heures ou à dépendre d’un enfant coûteux et peu fiable. se soucier.

Qui obtient finalement ce qu’il veut pourrait instruire ce que les travailleurs américains, qui ont utilisé le marché de l’embauche serré pour exiger plus de leur travail, demandent à leur travail à l’avenir. Actuellement, les taux d’occupation des bureaux nationaux semblent avoir plafonné à moins de 50% des normes pré-pandémiques, selon les données de la société de cartes-clés de bureau Kastle. L’état complexe de l’économie a créé une sorte d’impasse : les employeurs qui veulent que les travailleurs retournent au bureau pensent qu’une économie difficile pourrait signifier que les travailleurs sont moins enclins à quitter leur emploi plutôt qu’à retourner au bureau. Pendant ce temps, des taux de chômage presque record et le fait qu’il y ait 1,7 emplois ouverts par personne pour les pourvoir pourraient signifier que les travailleurs ont encore un certain pouvoir pour repousser ou trouver de nouveaux emplois adaptés à distance.

“Conduire à Boston est ridicule”, a déclaré à Recode un concepteur de logiciels d’une banque là-bas. Prendre les transports en commun est également difficile : « Arrivé à cinq heures, le T est un cauchemar absolu. Vous avez un sac volumineux et vous vous battez avec tous ceux qui veulent juste rentrer chez eux. Le concepteur de logiciels, qui a demandé que nous n’utilisions pas son nom pour ne pas compromettre son emploi, s’y rend un jour par semaine même s’il est évident – mais pas encore explicite – que son entreprise s’attend à ce qu’il vienne plus souvent. Il dit que son travail peut tout aussi bien être fait depuis chez lui, contrairement, par exemple, à un cadre qui doit constamment rencontrer d’autres personnes.

Pour encourager les employés à revenir, la banque organise des événements hebdomadaires après les heures de travail, au cours desquels, dit-il, les collègues boivent trop et ne sont pas aussi fonctionnels le lendemain. Cet employé, quant à lui, essaie de réduire sa consommation d’alcool et aime aller au yoga le soir, ce qui est plus difficile à faire lorsqu’il se rend au bureau.

Lorsque son manager le rappelle inévitablement au bureau plus souvent, il a un plan : “Prendre une crise de sifflement pendant quelques jours, puis aspire-le et mange-le pendant que je cherche un nouvel emploi.”

La lutte pour le travail à distance n’est pas non plus carrément une lutte entre les employés de niveau inférieur et supérieur. Même les cadres – ceux qui gèrent de grandes équipes – entrent en conflit avec leurs supérieurs hiérarchiques à propos du travail à distance.

Une vice-présidente d’une entreprise de médias à Manhattan fait pression pour continuer à travailler à domicile deux jours par semaine maintenant que son entreprise en demande trois afin qu’elle puisse concilier travail et parent célibataire. Les trajets aller-retour au bureau peuvent lui prendre plus de trois heures par jour.

La suite C de son entreprise, qui est le niveau de direction au-dessus des vice-présidents, travaille entièrement à distance, a-t-elle déclaré, mais n’étend ces avantages à personne d’autre. Elle a demandé à ne pas utiliser son nom parce qu’elle craint que s’exprimer publiquement ne la fasse virer.

“C’est injuste, mais la direction a toujours été privilégiée”, a-t-elle déclaré, faisant référence aux personnes au-dessus d’elle. “C’est juste une nouvelle façon de montrer ce privilège.”

Elle a dit qu’il y avait eu un certain nombre de conversations tendues avec ses patrons et ses RH et qu’elle et d’autres – en particulier les femmes – envisageaient de partir après les primes l’année prochaine.

Les femmes, les parents qui travaillent et les employés de couleur sont les plus susceptibles de vouloir travailler à distance, affirmant que cela améliore considérablement leur expérience au travail, selon l’enquête Future Forum de Slack.

De nombreuses études distinctes ont révélé que les gens sont tout aussi productifs en travaillant à domicile, de sorte que la pression pour renvoyer les employés au bureau peut donner l’impression qu’il s’agit plus d’une question de contrôle que de substance. Les craintes que les managers annulent le travail à distance poussent déjà les travailleurs à montrer de manière performative qu’ils travaillent – un comportement qui n’est décidément pas le même que le travail réel et qui peut également signifier que les employés perdent du temps. Les arguments selon lesquels être au bureau est meilleur pour la créativité, la collaboration et le développement de la communauté ont potentiellement plus d’importance, mais pas si la direction est traitée différemment des employés de base.

Bien qu’il y ait certainement des raisons valables pour lesquelles un cadre ou un gestionnaire devrait avoir plus de flexibilité – mandat plus long, plus de responsabilités, plus d’exigences en matière de temps – l’optique n’est pas excellente. Les tensions qui surgissent créent la possibilité que ces employés quittent pour aller dans des endroits qui leur permettront de travailler comme ils le souhaitent. Environ une offre d’emploi sur six sur LinkedIn ces jours-ci inclut le travail à distance, mais ils reçoivent plus de la moitié de toutes les candidatures, a déclaré la société à Recode.

Fiverr a constaté qu’environ 42 % des employés ont déclaré qu’ils démissionneraient s’ils étaient contraints de revenir à temps plein, bien que dire que vous partirez est différent de partir réellement. Plus particulièrement, les données du Bureau of Labor Statistics montrent que les taux de démission restent à un niveau élevé de 2,7 %, ce qui signifie que les travailleurs sont toujours disposés à quitter un emploi pour un autre, tandis que les licenciements sont encore très faibles (1 %), ce qui suggère que de nombreux travailleurs sont toujours en situation de chômage élevé. demande et ont des options.

La plus grande disparité entre les travailleurs et la direction en termes de travail à distance, la plus grande possibilité de provoquer des troubles au sein de cette organisation, selon Tae-Youn Park, professeur agrégé d’études sur les ressources humaines à l’École des relations industrielles et de travail de l’Université Cornell.

“S’ils veulent vraiment que les gens reviennent à plein temps, je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire.”