En juin dernier, lorsque le « L’anatomie de Grey » La salle des écrivains s’est réunie de nouveau, virtuellement, après une pause plus longue que d’habitude, Krista Vernoff, la showrunner de longue date, a demandé si la saison à venir devrait ou non intégrer la pandémie de coronavirus.

«Je suis comme 51-49 pour ne pas faire la pandémie», a-t-elle dit à son personnel. «Parce que nous en avons tous tellement marre. Nous avons tous tellement peur. Nous sommes tous tellement déprimés. Et nous venons à ‘Grey’s Anatomy’ pour obtenir un soulagement, n’est-ce pas?

Mais elle était ouverte à des contre-arguments. Et quand elle a demandé à des volontaires d’essayer de la convaincre, elle s’est souvenue récemment que les mains se sont levées dans presque toutes les fenêtres Zoom. Le conseiller chirurgical principal de l’émission, Naser Alazari, a présenté le cas le plus convaincant: la pandémie était l’histoire d’une vie, lui a-t-il dit, s’exprimant depuis la clinique où il traitait des patients atteints de Covid-19. Ils avaient la responsabilité de le dire.

Dans les salles partout sur Internet, des drames d’hôpitaux, des émissions de premiers intervenants, des comédies de situation et des procédures judiciaires avaient des débats similaires. Ignorer les événements du printemps et de l’été – la pandémie, le décompte racial tardif aux États-Unis – signifiait placer les séries aux heures de grande écoute en dehors (enfin, encore plus en dehors) de la réalité observable. Mais les inclure signifiait potentiellement épuiser les téléspectateurs déjà épuisés et couvrir les étoiles télégéniques des yeux vers le bas.