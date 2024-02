Les téléspectateurs veulent-ils des émissions de télévision et des films sur la foi ? Ce que dit une nouvelle enquête

LOS ANGELES — Les téléspectateurs aux États-Unis et dans le monde entier souhaitent voir des représentations plus précises et plus diversifiées de la foi et de la religion à la télévision et dans les films, selon une nouvelle étude mondiale portant sur la foi dans l’industrie du divertissement.

L’étude mondiale sur la foi et le divertissement, menée par HarrisX en partenariat avec Faith & Media Initiative, a révélé que plus de la moitié des téléspectateurs à travers le monde pensent que l’industrie perpétue les stéréotypes sur la religion, donne du sensationnel à l’identité religieuse et recourt souvent à des tropes inexacts et à des intrigues éculées. Et 80 % des téléspectateurs aimeraient voir une amélioration dans la façon dont les histoires sur la foi sont racontées : ils accueilleraient favorablement des récits nouveaux et diversifiés lorsqu’il s’agit de représentations de la foi.

“Je crois et je sais que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine”, a déclaré Rainn Wilson, acteur, producteur et auteur de “Soul Boom: Why We Need a Spiritual Revolution”. « Alors pourquoi la narration ne reflète-t-elle souvent pas cette réalité ?

Wilson faisait partie des leaders de l’industrie du divertissement qui ont pris la parole aujourd’hui lors du petit-déjeuner « Spiritualité et foi dans le divertissement » à l’hôtel de Londres. L’événement était organisé par Variety et présenté par Faith & Media Initiative, une organisation à but non lucratif dédiée à assurer une représentation plus précise et équilibrée de toutes les confessions dans le divertissement et l’information, et qui fait partie de Deseret Management Corporation.

Les participants ont réfléchi à la nécessité de scénarios plus précis et diversifiés, inspirés de la foi, ainsi qu’à l’ouverture croissante au sein de l’industrie à l’égard d’un contenu spirituellement inclusif.

Jeff Simpson, président et chef de la direction de Deseret Management, prend la parole lors du petit-déjeuner Variety Spirituality and Faith in Entertainment présenté par FAMI à l’hôtel de Londres le mardi 13 février 2024, à Los Angeles, en Californie. Rodin Eckenroth, Variété via Getty Images

“La croissance de ce marché ne peut être niée”, a déclaré Cynthia Littleton, co-rédactrice en chef de Variety. “L’évolution du contenu a été significative ces dernières années, car le secteur du contenu était sous stéroïdes, et je pense que tout le monde dans cette salle sait que le marché est vaste et que la demande est vaste.”

Avec la montée de la dépression et de l’anxiété, en particulier chez les jeunes Américains, de nombreuses personnes se tournent vers la spiritualité pour soulager leur anxiété et trouver un sens, a déclaré Wilson. « Il y a des gens qui ont une grande soif de conversations spirituelles élevées – des conversations inspirantes et unificatrices qui permettent à tous les gens de toutes confessions de trouver la sagesse et de travailler ensemble pour rendre le monde meilleur », a déclaré Wilson, membre de l’association. Foi bahá’íe et a joué dans l’émission à succès « The Office ».

« Que vous réalisiez un long métrage ou une série limitée, une émission de télévision ou que vous travailliez dans les médias numériques, il y a là un grand potentiel non seulement pour attirer un large public, mais aussi pour avoir un impact sérieux et positif dans le monde. monde », a déclaré Wilson.

Mais les récits de foi et de spiritualité sont aplatis dans le divertissement, selon l’étude. Souvent, la représentation de la religion entoure des personnages qui sont soit des victimes, soit des méchants, a déclaré Jeff Simpson, président et PDG de Deseret Management Corp., la société mère de Deseret News.

“La tendance humaine aux préjugés négatifs rend plus efficace le fait de se pencher sur ces espaces”, a déclaré Simpson. “Mais ils ont bien plus de couleurs et de beauté.”

Pourquoi les téléspectateurs veulent plus de confiance dans les films et la télévision

L’étude, publiée aujourd’hui, s’appuie sur une étude précédente de la Faith & Media Initiative qui examinait la confiance dans l’information et les médias.

Menée à l’été 2023, l’étude sur le divertissement a interrogé près de 10 000 consommateurs dans 11 pays qui ont répondu à des questions via une enquête en ligne. L’étude comprenait également 30 entretiens avec des réalisateurs, producteurs, acteurs et écrivains de sept pays, dont l’Espagne, le Mexique, le Honduras et le Nigeria.

Dritan Nesho, PDG de HarrisX, a souligné pourquoi les résultats sont importants. “Les gens ont le sentiment d’être sous-représentés dans le contenu, et lorsqu’ils sont représentés, ils ont le sentiment que le plus souvent, ils sont mal représentés plutôt que correctement représentés”, a déclaré Nesho. Et ce groupe n’est pas minoritaire : près de 73 % des consommateurs de divertissement dans le monde sont des personnes spirituelles ou fidèles, a-t-il déclaré, ajoutant : « Une grande partie du consommateur mondial de divertissement aspire à ce type de contenu. Ce à quoi ils aspirent, c’est une meilleure représentation, plus de précision dans la narration et le développement des personnages, et en réalité plus de diversité. »

L’étude a révélé que parmi les différents aspects de l’identité d’un individu – genre, orientation, sexe, race et origine ethnique – la religion est la moins représentée, et lorsqu’elle est représentée, elle est décrite de manière sensationnaliste, a déclaré Nesho.

Et il est important de s’assurer que cette représentation soit exacte car, plus encore que les médias, les téléspectateurs considèrent le divertissement comme l’un des moyens de découvrir une autre foi, a déclaré Nesho. Près de 60 % des participants à l’étude ont déclaré avoir appris quelque chose de nouveau sur une religion grâce à un film ou une émission de télévision, et ils pensent que la télévision et les films peuvent favoriser le dialogue entre des personnes de croyances différentes.

Pourquoi il est difficile d’avoir confiance dans la télévision et les films

Dans les entretiens menés tout au long de l’étude, les experts du secteur ont noté que la création de récits mettant en vedette la foi et la spiritualité nécessite de la prudence.

“Nous avons peur de nous tromper, et nous n’avons pas vraiment de guide pour bien faire les choses”, a déclaré Nesho. “Et ce qui est difficile avec les choses difficiles et les choses nouvelles, c’est que le plus souvent, il n’y a pas de manuel de jeu.”

Wilson a également souligné diverses considérations marketing avec lesquelles les dirigeants de l’industrie doivent jongler. « D’après mon expérience, les dirigeants de la télévision et les responsables du développement sont de très bonnes personnes qui veulent rendre le monde meilleur, mais ils sont en quelque sorte au pied d’un mur parce qu’ils ont besoin de téléspectateurs, de clics, de téléchargements et de téléchargements. ils ont besoin de sponsors et d’annonceurs et ils doivent accroître leur part d’audience », a déclaré Wilson, co-fondateur de SoulPancakeune société médiatique qui explore les grandes questions de la vie.

La complexité inhérente au fait de raconter des histoires sur la foi et la religion peut être intimidante, tout comme le défi de raconter des histoires sur la guerre, la politique et la sexualité, a déclaré Brooke Zaugg, directrice exécutive de Faith & Media Initiative. « Nous n’hésitons pas à faire ce genre de choses », a-t-elle déclaré. « Nous nous attaquons [those topics] d’une manière réfléchie et significative. Il n’y a aucune raison pour que nous ne soyons pas familiers avec la foi et capables d’aborder ce sujet tout aussi complexe et important.

Zaugg a souligné le film « Hacksaw Ridge » de 2016 qui racontait l’histoire d’un médecin de combat religieux pendant la Seconde Guerre mondiale. “Je pensais que c’était un formidable exemple de la façon dont il dévoile une partie complexe de la croyance de cette foi chrétienne particulière et de sa décision sur la manière dont il se manifesterait dans le monde”, a-t-elle déclaré. De même, elle a évoqué le prochain film « Cabrini » l’histoire d’une religieuse catholique italo-américaine qui a plaidé pour la création de logements et de soins de santé pour les enfants orphelins.

Également lors de l’événement, Hilary Swank, une actrice deux fois lauréate d’un Oscar, a parlé de son prochain film “Anges ordinaires», qui est basé sur une histoire vraie et raconte l’histoire d’une femme qui lutte contre l’alcoolisme et la perte de la foi, puis trouve la guérison. “Le pouvoir de l’Église et de la communauté et la façon dont les communautés s’unissent pour s’entraider sont décrits dans ce film d’une très belle manière”, a déclaré Swank.

Marc Malkin, rédacteur principal de la culture et des événements chez Variety, Hilary Swank et Jon Gunn parlent sur scène lors du petit-déjeuner Variety Spirituality and Faith in Entertainment présenté par FAMI à l’hôtel de Londres le mardi 13 février 2024 à Los Angeles, en Californie. Rodin Eckenroth, Variété via Getty Images

Roma Downey, l’acteur et producteur nominé aux Emmy qui a joué dans la série CBS « Touched By an Angel » et coproduit la mini-série « The Bible », a souligné la nécessité d’une télévision plus édifiante et pleine d’espoir. Elle joue dans “Les Baxter», un drame familial basé sur les romans à succès de Karen Kingsbury, qui sortira en mars sur Amazon Prime. Downey aime qualifier la série d’« opéra d’espoir », a-t-elle déclaré. « Il y a des gens qui recherchent des histoires d’espoir », a-t-elle déclaré.

La manière dont les histoires de foi sont présentées est également importante, a déclaré DeVon Franklin, PDG de Franklin Entertainment et producteur de « Flamin’ Hot » et « Miracles from Heaven ». Il se souvient avoir lancé « Breakthrough », son film de 2019 sur un enfant qui revient à la vie après s’être noyé après que sa mère ait prié, et à quel point son enthousiasme s’est avéré convaincant. « Il faut être enthousiaste et pas seulement opportuniste », a-t-il déclaré. « Ne cachez pas votre foi, mais parlez aussi de la façon dont elle peut aussi être universelle. »

Franklin a approuvé une approche plus audacieuse visant à attirer le noyau dur des croyants. « Nous devons nous approprier davantage », a-t-il déclaré. “C’est bien de dire que nous en faisons un film chrétien avec des valeurs chrétiennes, et…