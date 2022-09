Les téléspectateurs suspects dénoncent une gaffe “engourdissante et au-delà de l’ennuyeux” dans le dernier épisode d’ITV

Les TÉLÉSPECTATEURS de The Suspect ont été laissés sur le bord de leur siège alors que la série continue d’enquêter sur les mystères de la mort de Catherine.

Mais les fans de l’émission ITV ont été distraits lors de l’avant-dernier épisode de la série dramatique à indice d’octane élevé.

SALLY MAIS

Aidan Turner dirige le nouveau thriller ITV[/caption]

SALLY MAIS

Certains fans ont eu de sérieuses plaintes sur le spectacle[/caption]

Le drame met en vedette Aidan Turner (Poldark) en tant que psychologue clinicien Joseph O’Loughlin qui tombe dans une affaire concernant la mort d’une jeune femme nommée Catherine.

Le drame s’est poursuivi alors que les officiers DS Devi (Anjli Mohindra) et DI Ruiz (Shaun Parkes) ont en outre exprimé leurs notions selon lesquelles le Dr Joseph O’Loughlin était impliqué dans la mort, mais ce ne sont pas les histoires dramatiques qui ont fait parler les téléspectateurs à la maison.

Alors que DI Ruiz et DS Devi continuaient d’enquêter, de nombreux fans à la maison n’étaient pas impressionnés par la performance du détective.

Un utilisateur s’est rendu sur Twitter pour claquer le personnage de DI Ruiz, en disant: “#DIRuiz dans #TheSuspect sur @ITV est le personnage de cuivre le plus irritant et stupide que j’aie jamais rencontré. Un outil. Un pilonneur total. Il me met tellement en colère que j’ai envie de lui en frapper un au visage.

Un autre a souligné : « Ohhh ces deux Coppers sont tout simplement les pires ! Au-delà de l’agacement.

Un troisième fan agacé a déclaré: “Ces cuivres n’inspirent pas beaucoup de confiance.”

La réaction des fans les a clairement laissés distraits du drame à enjeux élevés alors que les téléspectateurs à la maison continuaient à faire couler leurs critiques.

Un utilisateur de médias sociaux a désigné la paire en écrivant: “Ces 2 détectives sont incroyablement mauvais.”





Une seconde a convenu: “Il est temps de regarder la police la plus sombre de tous les temps.”

Comme un troisième a dénoncé les personnages, ajoutant: “Les deux policiers doivent être la paire la plus épaisse de tous les temps.”

La star principale du thriller ITV, Aidan, a récemment révélé ce qu’il ressentait à l’idée de jouer le rôle dans la série.

S’adressant au RadioTimes, il a déclaré: “Beaucoup d’emplois [I’ve had] ces dernières années ont été soit fantastiques, soit d’époque, soit non contemporaines.

“C’était différent et assez rafraîchissant en fait.”

Les fans ont l’habitude de voir la belle star irlandaise Aidan dans le rôle de Ross Poldark, rasé de près et aux cheveux longs.

Mais pour The Suspect, il a changé de look et a les cheveux courts et une ÉNORME barbe.

Avec un dernier épisode à faire, les fans de la série seront impatients d’obtenir enfin les réponses dont ils ont envie alors que la vérité sur la mort de Catherine est dévoilée.

SALLY MAIS

Le personnage d’Aidan est dans le cadre[/caption]

SALLY MAIS

Le drame a certainement fait parler tout le monde – mais pas toujours pour les bonnes raisons[/caption]

Le suspect diffuse son dernier épisode lundi à 21h sur ITV.