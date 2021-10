Les téléspectateurs strictement obsédés par Judi Love TWERKS à la samba avec Graziano Di Prima

Les téléspectateurs étaient STRICTEMENT obsédés par le twerk de Judi Love avec Sean Paul lors d’une samba énergique ce soir.

Les fans ont adoré la performance de Judi avec le danseur professionnel Graziano Di Prima sur le tube du rappeur jamaïcain Get Busy.

2 Les fans ont été émerveillés ce soir lorsque Judi Love a TWERKE à la samba avec Graziano Di Prima Crédit : PA

Judi, 41 ans, et le danseur italien Graziano ont été les plus applaudis par le public – beaucoup dansant et scandant son nom.

« Craig, je sais que vous l’avez apprécié parce que j’ai vu votre visage », a fait remarquer la présentatrice Tess Daly après que les deux se soient dirigés pour obtenir les commentaires des juges.

Craig Revel Horwood a répondu : « C’était une catastrophe technique chérie. Mais, je te le dis, je t’aimais.

« Je l’ai vraiment fait et tu sais ce que tes fesses devraient vraiment avoir leur propre spectacle ma chérie. »

Un Anton Du Beke stupéfait a ajouté: « Je n’ai jamais vu de twerk sur Strictly Come Dancing! »

Plusieurs téléspectateurs étaient d’accord sur Twitter, avec un écrit : « C’est bien cette année #Strictly ?! J’ai vraiment adoré la danse de Judi »

Un autre a déliré: « Oui Judi! Vous avez vraiment secoué cette chose! Génial! Bravo à vous deux. »

Et un autre a dit: « Comme si l’aîné et moi dansions dans le salon en pensant que nous étions Judy Love en train de regarder #Strictly #Samba, j’avais besoin de ça cette semaine! #womenrule #twerk #realwomen »

Un autre admirateur a écrit : « @1Judilove wow Judi, je peux juste dire que tu as un cul bien chaud. 😂❤️💃🏿 »

Hier, Judi a révélé qu’elle avait déjà perdu 5 livres grâce à des séances d’entraînement difficiles avec le « piquant » Graziano.

La comédienne a partagé la semaine dernière un clip d’elle-même trempée de sueur alors qu’elle était mise à l’épreuve lors des répétitions.

Elle a dit à ses followers : « Je suis déjà en purée. Priez sérieusement pour moi.

Assise aux côtés de Graziano, elle a poursuivi : « C’est là que nous en sommes. J’ai toujours mes sourcils mais mes cils sont pratiquement juste… »

S’interrompant, elle a demandé à son partenaire : « Pourquoi ne transpires-tu pas ?

Judi a ensuite montré une vidéo d’elle-même apprenant à faire un tour, mais semblait vraiment avoir du mal.

L’air plutôt malade, elle a dit à ses fans : « Je suis sur le point de vomir. »

2 Judi et Graziano ont obtenu le plus d’acclamations Crédit : BBC