Les téléspectateurs spéciaux des célébrités de Tipping Point sont sérieusement distraits par l’apparition de Toyah Wilcox

TIPPING Les fans de Point Lucky Stars ont été sérieusement distraits par l’apparition de Toyah Wilcox.

Les téléspectateurs d’ITV ont été choqués après avoir remarqué à quel point la popstar semblait «petite» à côté de son collègue, le révérend Richard Coles.

5 La chanteuse Toyah Wilcox a laissé les fans déconcertés par son apparence Crédit: ITV

La chanteuse, 62 ans, a également été rejointe par la nageuse olympique Sharron Davies lors d’une spéciale des années 80.

Le trio collectait des fonds pour leur organisme de bienfaisance lors de l’épisode de samedi soir, mais les téléspectateurs étaient déconcertés par la petite taille de Toyah par rapport aux autres concurrents qui semblaient la dominer.

Le musicien portait une robe maxi à fleurs orange avec une paire de talons chaton, tandis que l’ancien gladiateur Sharron avait l’air plus grand que la moyenne avec une paire de talons.

5 Les téléspectateurs d’ITV ne pouvaient pas croire à quel point la « petite » Toyah est apparue aux côtés de ses camarades concurrents Crédit: ITV

Toyah avait l’air encore plus petite parce qu’elle était à la fin du panneau.

Un spectateur a plaisanté: « Ben essayant de repérer la petite Toyah jusqu’au bout là-bas !! #TippingPoint. »

Un autre a partagé: « Toyah est-elle petite ou juste loin? #TippingPoint. »

Un troisième fan a affiché la taille de Toyah pour aider à dissiper la confusion: « Elle mesure 1,54 m ou 5 pieds 1 pouce. »

5 Toyah a eu du mal à obtenir des compteurs au début Crédit: ITV

Un spectateur déçu a ajouté: « J’étais sur le point de commenter à quel point Toyah est petite, mais elle mesure 2 pouces de plus que moi 🙁 #tippingpoint. »

Les autres téléspectateurs n’ont pas pu s’empêcher d’admirer les regards juvéniles de Toyah, avec un commentaire: « Toyah a l’air incroyable #tippingpoint. »

La chanteuse devenue célèbre avec des morceaux comme I Want To Be Free et It’s A Mystery a surpris un autre fan en écrivant: « Toyah a l’air incroyable, bien plus jeune qu’elle n’en a l’air. »

Malheureusement, la chanteuse a eu du mal à sortir les compteurs de la machine Tipping Point – heureusement, elle a pu ajouter 400 £ avec son troisième et dernier compteur.

5 Ses camarades célébrités la dominaient Crédit: ITV

Sharron a impressionné le présentateur Ben Shephard mais a été éliminé par le révérend Coles.

Le révérend a ensuite atteint la finale et a remporté le jackpot de 20000 £ avec son compteur final.

Un Ben étouffé a dit: «Fabuleux. Bravo à vous, absolument sensationnel. Vous avez été brillant tout au long de Richard.

«Vous avez absolument dirigé le jeu, la machine et gagné 20 000 £. Comment vous sentez-vous?

5 Les téléspectateurs ont également été surpris par son apparence juvénile Crédit: ITV

«Je n’arrive pas à croire que j’ai gagné 20 000 £, ce qui va être un 20 000 £ très utile et utile», a répondu Richard.

«Mon organisme de bienfaisance est Parkinson’s UK. Mon père est décédé il y a quelques années avec la maladie de Parkinson et la maladie de Parkinson au Royaume-Uni. C’était un soutien fantastique pour lui, ma mère et toute ma famille.

« Ils sont sur le point de réaliser des percées vraiment importantes, alors 20 000 £ pourraient simplement les pousser dans des endroits vraiment passionnants. »

Tipping Point est diffusé en semaine sur ITV à 16 h.