Les téléspectateurs sont restés sans voix face aux bouffonneries “tout à fait sales” d’un danseur professionnel lors d’un spectacle en direct

STRICTEMENT, les téléspectateurs ont perdu leurs mots après que Gorka Marquez se soit comportée de manière «totalement sale» pendant l’émission en direct.

Les fans du beau danseur professionnel étaient chauds sous le col après qu’il ait rampé sur le sol pendant l’émission de la BBC et se soit secoué les fesses dans un pantalon serré.

Gorka a choqué et ravi les fans avec ses bouffonneries[/caption]

Gorka a été invité par Claudia à donner un avant-goût de la danse choisie par son couple[/caption]

Plus tard dans l’épisode, la performance complète était encore plus racée[/caption]

Le moment choquant est survenu après que Hamza Yassin a obtenu ses scores, puis Claudia a demandé à Gorka de donner aux téléspectateurs un avant-goût de la danse de choix de son couple à venir.

Gorka s’est ensuite amusé dans le Clauditorium en se faufilant sur le sol comme un chat et en taquinant les fans avec un aperçu de ses fesses rebondissantes.

Le beau gosse espagnol de 32 ans portait des vêtements en cuir pervers et un corset pour sa danse inspirée du cabaret et celle d’Helen Skelton.

« Gorka à quatre pattes et se tortillant le cul », a commenté l’un d’eux, ajoutant un émoji latéral.

“Mmm oui Gorka continue de se pencher”, a ajouté un autre.

“8 secondes de pourquoi j’aime Gorka”, a déclaré un troisième.

“Gorka à quatre pattes remuant ce cul de pêche obtient un 10 de moi”, a souri un quatrième.

“Gorka sait comment rallier les téléspectateurs. Absolument sale », pesait un cinquième.

Cela vient après que Gorka ait été qualifié de “sans vergogne” pour avoir montré ses pectoraux lors de l’émission de la semaine dernière.

Il portait une chemise ouverte lors de la performance de la semaine dernière, puis, après avoir obtenu ses scores, il a ouvert davantage sa chemise pendant que ses numéros de vote et ceux d’Helen étaient lus.

Le danseur professionnel, surnommé “Gorka The Corker” par les fans, a fait tout son possible pour garantir sa place et celle de sa partenaire de danse Helen dans l’émission spéciale Musicals de cette semaine.

Pas que cela importait trop pour les fans, qui ont plaisanté sur le fait que cette décision éhontée fonctionnait pour eux, aussi évidente soit-elle.

« Son torse obtient mon vote chaque semaine. Aucune idée si Helen est une bonne danseuse ou non », a écrit un fan.

Un autre a plaisanté: “Gorka donne vraiment aux filles, aux gays et à eux ce qu’ils veulent”

“Gorka sait comment obtenir les votes de nous, les mamans”, a déclaré un troisième.

D’autres n’ont pas été aussi impressionnés, l’un d’entre eux disant : “Quand Gorka montre sa poitrine comme une distraction, vous savez qu’il y a des problèmes.”

“Gorka attire sans vergogne les votes”, a déclaré un autre.

Gorka a montré son physique impressionnant la semaine dernière[/caption]