Les téléspectateurs sont en larmes alors que des enfants danseurs se produisent à la tour de Blackpool aux côtés des professionnels

Les téléspectateurs de STRICTLY Come Dancing ont été laissés en larmes après une performance d’ouverture émouvante.

Le concours de danse de la BBC a diffusé ses résultats en direct de la tour de Blackpool dimanche soir.

Au moment de la diffusion de l’émission, un ensemble vidéo a été diffusé montrant les professionnels parlant de leurs débuts dans la danse lorsqu’ils étaient enfants.

Le spectacle s’est ensuite déroulé dans la salle de bal alors qu’une performance spectaculaire de la star de l’Eurovision Sam Ryder a eu lieu alors qu’il chantait You’re the Voice de John Farnham.

Les danseurs professionnels ont pris la parole aux côtés de leurs homologues plus jeunes, ce qui a séduit le public et les téléspectateurs.

S’adressant aux médias sociaux, les téléspectateurs ont révélé que la performance les avait laissés en larmes.

“Les enfants de #Strictly ont fait fondre mon cœur. Excellente performance de #SamRyder », a déclaré un fan.

Un autre a déclaré: “Incroyable de la part de Sam Ryder et ces enfants étaient tout simplement fabuleux !!”

“Dieu, cette routine pro m’a vraiment touché directement dans les sentiments”, a déclaré un troisième spectateur.

Samedi, Fleur East a présenté la performance de la soirée, dansant un Couple’s Choice sur un mégamix de Destiny’s Child et marquant les 40 premiers aux côtés de son partenaire Vito.

Mais à l’autre bout du tableau, Ellie Taylor et Johannes Radebe sont arrivés derniers – mais avec un score très respectable de 31.

Cependant, Molly et Carlos ont été le premier couple à être élu pour le dance-off et ont été bientôt rejoints par Tyler West et Diane Buswell.

Strictly Come Dancing est de retour dans l’emblématique Tower Ballroom pour la première fois en trois ans en raison de la pandémie de Covid.