Les téléspectateurs « s’entraînent » Le gagnant de Strictly Come Dancing quelques minutes seulement après le lancement de l’émission

Les FANS de Strictly Come Dancing affirment qu’ils ont déjà “déterminé” qui remportera la série de cette année.

Quelques minutes après la diffusion de l’émission de lancement à succès de la BBC, les téléspectateurs aux yeux d’aigle estiment qu’ils avaient déjà repéré qui soulèverait le trophée de la balle scintillante en décembre.

Les fans ont déjà décidé que la Fleur serait la gagnante de cette année[/caption]

L’émission de lancement a révélé qu’elle sera associée à Vito[/caption]

Ils ont choisi Fleur East pour être celui qui repartira en tant que champion de 2022.

Le concurrent de X Factor devenu présentateur radio a été associé cette année avec le nouveau venu, l’étalon italien Vito Coppola.

Et les obsédés stricts de longue date sont sûrs qu’ils pourraient aller jusqu’au bout.

“Qui d’autre pense que Fleur East est un matériau gagnant?” on a écrit.

“À ce stade, j’appelle Fleur comme la gagnante…” acquiesça un second.

Un troisième cotisé : “Fleur et Vito gagnants”

Et une quatrième était sur la même page, tweetant : « Fleur est déjà ma gagnante elle va être brillante. Allez Fleur tu as ça”

Un cinquième a fait écho au sentiment: “Ma prédiction gagnante est Fleur, elle organise un spectacle pas comme les autres et je pense qu’elle brillera dans la salle de bal.”





Fleur est devenue célèbre lorsqu’elle a été la finaliste de Ben Haenow lors de la finale de The X Factor en 2014.

Bien qu’elle n’ait pas remporté l’émission, Fleur a signé avec le label Syco de Simon Cowell en 2015.

Peu de temps après, elle a sorti son premier album, avec son premier single Sax atteignant la troisième place des charts britanniques.

La même année, elle annonce qu’elle collabore avec la marque de mode Lipsy London.

En 2017, elle s’est séparée de Syco et elle a depuis signé avec Hunter Corp Records.

En 2018, elle a atteint le I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! demi-finale.

Fleur présente Hits Radio aux côtés de James Barr et Greg Burns depuis juillet 2019 et est également apparue dans les 16e et 17e séries de Saturday Night Takeaway d’Ant & Dec.

Fleur a épousé Marcel Badiane-Robin au Maroc, avec les montagnes de l’Atlas en toile de fond.

Le couple était ensemble depuis neuf ans avant de se marier le 8 juin 2019.

Photo promotionnelle officielle de Fleur et Vito[/caption]