Les téléspectateurs de VIEWPOINT se sont déchaînés ce soir lorsque l’ancienne star de Corrie, Catherine Tyldesley, a fait son retour sur ITV.

L’actrice, 37 ans, a été vue apparaissant dans l’épisode d’ouverture du nouveau drame qui parle d’une femme disparue.

Catherine Tyldesley a ravi les fans lorsqu’elle est revenue à la télévision ce soir sur Viewpoint[/caption]

Dans la nouvelle mini-série – qui se déroule tous les soirs cette semaine – Catherine joue Kate Tuckman, tandis que l’acteur Dominic Allburn joue son mari Carl.

À première vue, ils ressemblent au couple idéal, Kate étant la mère parfaite de l’école avec une touche en tant qu’influenceur des médias sociaux, tandis que Carl dirige une entreprise prospère.

Mais dans les coulisses, tout n’est pas aussi parfait.

Les fans de Corrie ont immédiatement reconnu Cath comme l’ancienne bombe blonde du savon, Eva Price.

Catherine est devenue célèbre dans Coronation Street en 2011[/caption]

L’ancienne star du savon a quitté la série en 2018 après sept ans sur les pavés.

Les fans de Corrie ont adoré revoir Catherine à la télévision et se sont immédiatement tournés vers Twitter, ce téléspectateur a déclaré: «Ravi de voir @Cath_Tyldesley sur nos écrans #Viewpoint.

Un autre a commenté: «@Cath_Tyldesley de retour à la télé !! #Point de vue. »

Celui-ci était ravi: « J’adore déjà @Cath_Tyldesley dans #Viewpoint. »

Cath a également impressionné Strictly en 2019[/caption]

Un autre fan a tweeté: «C’est bien de voir Eva de Corrie de retour sur la boîte! #Point de vue

Whoile celui-ci a dit: « Je sais que Viewpoint va être bon car @Cath_Tyldesley est dedans 🙂 »

Avant que Catherine ne fasse le grand saut à Corrie, elle a précédemment joué le rôle d’Abi Peterson dans Emmerdale en 2010.

Elle a également joué le rôle d’Iris Moss dans le drame de la BBC Lilies.





Les autres crédits télévisés de l’actrice incluent Shameless, Holby City, Trollied et Two Pints ​​of Lager and a Packet of Chisps.

En 2019, Catherine a épaté les fans lorsqu’elle est apparue On Strictly.

Elle a épousé l’entraîneur personnel Tom Pitfield en 2016 et ils partagent leur fils Alfie, âgé de cinq ans.

Le point de vue continue demain soir à 21 heures sur ITV.