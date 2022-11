Les téléspectateurs saoudiens indignés par l’interdiction apparente du service de streaming appartenant au Qatar

Les téléspectateurs de la Coupe du monde en Arabie saoudite affirment que le gouvernement a bloqué un service de streaming appartenant au Qatar qui était censé diffuser des matchs dans le royaume.

La suspension a stupéfait et indigné les clients de TOD TV, qui détient les droits de retransmission de la Coupe du monde en Arabie saoudite. TOD TV appartient au groupe beIN Sports Media du Qatar.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Les abonnés basés en Arabie saoudite qui n’ont pas pu regarder les matchs de la Coupe du monde ont inondé le compte Twitter de TOD TV cette semaine de demandes de remboursement et de captures d’écran du site Web du service indiquant “Désolé, la page demandée enfreint les réglementations du ministère des Médias”.

Dans un message partagé par les abonnés, TOD TV a présenté ses excuses aux téléspectateurs “pour la perte temporaire de service”.

“Cela est dû à des raisons indépendantes de notre volonté”, a-t-il déclaré. “Nous apprécions que nos téléspectateurs aient une expérience utilisateur premium et travaillons à reprendre les services normaux dès que possible.”

TOD TV, le ministère saoudien des médias et le ministère des Affaires étrangères n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le groupe beIN du Qatar a été pris dans le collimateur d’un différend politique amer entre Riyad et Doha ces dernières années. En 2017, l’Arabie saoudite a conduit un groupe de quatre pays arabes à imposer un boycott au Qatar en raison de son soutien aux islamistes politiques, de ses liens avec l’Iran et de son financement d’Al Jazeera, une chaîne d’information par satellite qui a parfois sévèrement critiqué d’autres gouvernements arabes du Golfe.

Pendant le boycott, beIN Sports a perdu sa licence de diffusion en Arabie saoudite, et les téléspectateurs saoudiens ont perdu leur seul moyen de regarder le football des plus grandes ligues européennes et des meilleures compétitions asiatiques en dehors des services piratés. Mais l’année dernière, après que l’Arabie saoudite a rompu ses relations avec le Qatar, beIN a repris ses services pour le principal marché saoudien.

TOD TV diffuse gratuitement certains des matchs, y compris ceux de l’Arabie saoudite, mais 42 matchs n’allaient être disponibles que sur le service de streaming, qui a apparemment été bloqué juste avant le début du tournoi le 20 novembre. Les abonnés ont signalé qu’ils avaient n’a pas pu accéder au service depuis la cérémonie d’ouverture, au cours de laquelle le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman était assis à quelques sièges de l’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani.

La concurrence pour les revenus et les millions d’abonnés au Moyen-Orient s’intensifie entre les services de streaming régionaux, y compris le service Shahid exploité par le groupe saoudien MBC.

On pense que le gouvernement saoudien détient une participation majoritaire dans le groupe MBC après une série d’arrestations en 2017 ordonnées par le prince Mohammed pour des allégations de corruption qui l’ont aidé à centraliser le pouvoir dans le royaume.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici