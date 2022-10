Les téléspectateurs sans rendez-vous se sont « sentis malades » après la scène d’ouverture traumatisante du drame d’ITV

Les TÉLÉSPECTATEURS de The Walk-In se sont « sentis malades » après le début du nouveau drame avec une scène « horrible ».

L’acteur Stephen Graham joue dans la nouvelle série en cinq parties en tant qu’extrémiste de droite réformé dans le contexte du référendum européen.

Son personnage, Matthew Collins – désormais journaliste militant antifasciste – est vu travailler dans le département des enquêtes d’une organisation antiraciste et antifasciste.

Basé sur de vrais événements, le premier épisode a laissé les téléspectateurs sous le choc dans les premières minutes de la diffusion de The Walk-In.

Il montrait une reconstitution de la tentative de meurtre du Dr Sarandev Bhambra, un dentiste attaqué par un solitaire obsédé par les nazis alors qu’il faisait ses courses dans un Tesco Express.

Le Dr Bhambra a failli mourir lors de l’attaque raciste de 2015, qui l’a vu massacré avec un marteau à griffes et une machette de 30 cm de long.

EN SAVOIR PLUS SUR ITV Travail intérieur Le casting sans rendez-vous – de Stephen Graham à Leanne Best LA DÉCISION DE DAVIDE Davide de Love Island révèle la raison pour laquelle il a refusé une émission majeure d’ITV

Son agresseur, Zach Davies, a déclaré aux spectateurs qu’il l’avait exécuté pour se venger du meurtre en 2013 du soldat Lee Rigby. Il a ensuite été mis en cage à vie et condamné à une peine minimale de 14 ans.

Mais les téléspectateurs de The Walk-In ont trouvé les scènes trop horribles à supporter.

L’un d’eux a tweeté : « Je me sens malade. Cela va être difficile à regarder.

Un autre a ajouté: “C’était horrible à tous les niveaux.”





Un troisième a même écrit: “Wtf ai-je juste été témoin?”

Dans les prochains épisodes, Matthew – interprété par Stephen – déjouera un plan visant à tuer un député.

C’est un néonazi réformé qui travaille maintenant comme journaliste pour l’organisation antiraciste Hope Not Hate.

Après le meurtre de la députée Jo Cox en 2016, Matthew avait reçu un e-mail l’année suivante d’une personne prétendant être membre d’un groupe d’extrême droite spécifique qu’il avait eu du mal à infiltrer, qui l’avait alerté d’un plan visant à assassiner le deuxième député.

En savoir plus sur le soleil Le pire Noël Je suis tellement maigre que j’achèterai mes cadeaux de Noël à Poundland… Je vais sans électricité CHANGEMENT D’ESPRIT Changement majeur aux règles de garde d’enfants pour économiser de l’argent pour les parents

Le drame suit Matthew alors qu’il tente d’arrêter le meurtre mais aussi la radicalisation de jeunes hommes blancs, en dirigeant des taupes – ou des walk-ins – vers des organisations d’extrême droite.

Il le fait dans le but d’obtenir des informations privilégiées sur leurs activités et de les publier en ligne pour les exposer et les fracturer.

Rex

Rex