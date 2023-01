Les téléspectateurs sans limites slam show car ils ont tous la même plainte

Les FANS de l’émission Limitless Win de Ant et Dec ont critiqué le jeu télévisé ITV pour avoir créé un format trop facile pour l’argent en jeu.

Les téléspectateurs se sont également plaints du fait que, contrairement à d’autres émissions, il y avait trop de publicités et l’ont surnommé “#limitlessadverts”.

Les concurrents de l’émission doivent répondre à une série de questions dans le but de gagner une somme d’argent qui changera leur vie.

Mais les fans n’ont pas été impressionnés par la facilité avec laquelle certaines des questions étaient posées.

Un fan ne pouvait pas croire la facilité de la question et a dit: “Question ridicule.”

Un autre fan a déclaré : « #limitlesswin ne pourrait pas être plus difficile à regarder. Alors putain de lmao ennuyeux.

Mais ce n’était pas seulement le format de l’émission qui était remis en question, mais aussi le nombre de publicités qui interrompaient le visionnage.

Un fan a dit : “Publicités… combien de temps ?”

Alors qu’un autre a plaisanté en disant que l’émission ITV devrait être renommée “#limitlessadverts”.

Mais ce n’est pas la première fois que le duo de présentateurs est au centre de l’indignation du public.

Alors qu’ils animaient I’m A Celebrity, le duo a suscité l’indignation lorsqu’ils ont affirmé que les Australiens étaient “des fainéants grossiers qui se lavent rarement”.

Des personnes de haut niveau n’ont pas tardé à monter à bord et à critiquer la paire.

Le sénateur James McGrath, 42 ans, ministre adjoint du Premier ministre Turnbull et ancien conseiller de Boris Johnson, a déclaré: «Peut-être qu’ils se regardent dans le miroir. C’est un peu riche venant d’une paire de présentateurs de télévision. Je me demande quel est le dernier livre qu’ils ont lu et qui n’a pas eu besoin de crayons.

Rex