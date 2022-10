Les téléspectateurs prédisent strictement que Molly rentrera chez elle après avoir admis être allée à l’école de théâtre

Les téléspectateurs de STRICTLY Come Dancing sont convaincus que Molly Rainford recevra la botte cette semaine après avoir révélé son expérience de danse précédente.

La star de CBBC, 21 ans, a révélé qu’elle était allée à la Sylvia Young Theatre School de Londres, où elle a appris les arts du spectacle et la danse.

Molly Rainford a révélé qu’elle était allée à la Sylvia Young Theatre School[/caption]

Les fans sont strictement convaincus que cela pourrait la placer dans les deux derniers cette semaine[/caption]

Avant la performance de choix de ses couples sur le thème de Grange Hill, Molly est retournée à son école secondaire et a expliqué à quel point elle avait de la chance d’avoir étudié là-bas.

Dans le court segment, elle a déclaré aux téléspectateurs: «Aller à l’école de théâtre Sylvia Young a été une opportunité incroyable pour moi.

“C’est bizarre de revenir parce que je me souviens de mon premier jour – j’étais tellement excité d’être dans une école où tant d’autres enfants aimaient chanter, aimaient jouer.”

Molly a été laissée en larmes alors qu’elle retrouvait son ancien directeur, elle a ensuite montré certains des choix de son couple.

Un certain nombre de visages célèbres ont fréquenté l’école de théâtre, notamment la popstar Rita Ora, Tom Fletcher de McFly et l’ancienne star de Little Mix Jesy Nelson.

Mais les téléspectateurs n’ont pas été impressionnés et sont convaincus que cela pourrait la placer dans les deux derniers.

L’un d’eux a écrit: «Cela semble être une décision dangereuse d’admettre ouvertement que Molly est allée à l’école de théâtre et pourrait être un peu une sonnerie. #StrictlyComeDancing”

Un autre a posté: “Voir que Molly est allée à l’école de théâtre pourrait la faire tomber dans les deux derniers. #Strictement”





“Molly est allée à l’école de théâtre et était sur Britain’s Got Talent. #Strictement », a déclaré un troisième.

Un autre a fulminé: “Imaginez être les parents de Molly et avoir payé autant pour l’école de théâtre, et juste après que Molly ait vu un gars d’un spectacle sur la nature et aucune expérience théâtrale et être naturellement bon.”

Quelqu’un d’autre a plaisanté: « Hahahah, ils montrent en fait Molly en tant qu’élève d’une école de théâtre. #Strictement”

Un autre téléspectateur agacé a ajouté: “Molly est l’une de ces jeunes stars de la BBC avec une formation en école de scène / danse que les producteurs de #Strictly poussent à gagner.”

Le juge Anton Du Beke a déclaré que c’était trop “sûr” et Craig Revel Horwood a déclaré qu’il “manquait de définition”.

Motsi Mabuse a déclaré qu’il était “difficile d’obtenir le type d’ambiance avec ce type de musique”, affirmant qu’ils avaient fait “de leur mieux avec ce qu’ils avaient” et a félicité Molly pour être l’une des filles les plus talentueuses de la compétition.

Malgré les critiques, Molly et son partenaire professionnel Carlos Gu ont marqué 30 points.