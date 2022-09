Les téléspectateurs lorrains ont tous la même plainte à propos de Joss Stone – l’avez-vous repéré?

Les téléspectateurs de LORRAINE avaient tous la même plainte à propos de Joss Stone lorsqu’elle est apparue dans un segment de cuisine aujourd’hui.

La chanteuse, qui vit maintenant aux États-Unis, préparait un plat de macaroni au fromage, mais ceux qui regardaient l’émission d’ITV à la maison étaient déconcertés par son accent.

Discutant de la voix de Joss, née dans le Kent, une personne a écrit : « Jouons au Joss Stone Game – quel accent utilise-t-elle aujourd’hui ? #lorraine.

Un second a commenté : “Intelligent pour passer de l’accent américain à l’anglais chic.”

Alors qu’un troisième a écrit: «Je remarque qu’elle a perdu l’accent épais du West Country qu’elle avait (oh, et l’étrange accent du Mid-Atlantic qu’elle a mis quand elle essayait de briser l’Amérique). Semble maintenant simuler un Home Counties one #lorraine.

Joss apparaît régulièrement sur Lorraine avec un segment de la Nouvelle-Orléans.

En savoir plus sur la Lorraine behr-ly reconnaissable La star de la télévision des années 90, Dani Behr, semble méconnaissable lorsqu’elle apparaît sur Lorraine ENVOYER DE L’AMOUR La mère de Lorraine Kelly s’est précipitée à l’hôpital alors que la star écossaise salue le personnel du NHS

Elle est actuellement enceinte de son deuxième enfant – elle est déjà maman d’une petite fille appelée Violet avec son petit ami Cody DaLuz.

Partageant ses nouvelles de bébé plus tôt cette année, Joss a déclaré: “L’année dernière, en octobre, j’ai perdu un bébé.

“C’était vraiment horrible, parce que c’était mon bébé. Et je sais que beaucoup de femmes vivent ça. C’était dur, mais pas très agréable.

Elle a ajouté: “C’est merdique, c’est une chose horrible, horrible. Et ce n’est pas quelque chose que vous pouvez surmonter. C’est quelque chose avec lequel il faut vivre.

“[The doctor] m’a dit: ‘Joss, reviens juste au printemps de l’année prochaine et nous ferons une vérification ‘femme bien’ et nous assurerons que tu vas bien et que tu partiras de là.’





“Alors j’ai dit: ‘OK doc, je vous verrai quand les jonquilles fleuriront’ et c’est ce qui s’est passé…”

Joss a ensuite partagé un clip d’elle-même marchant à travers des jonquilles et tenant un test de grossesse positif.

Joss est née à Douvres mais a passé une grande partie de son enfance à grandir dans le Devon.

Elle a ensuite déménagé d’un endroit à l’autre avant de s’installer à Nashville pour élever sa famille.