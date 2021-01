Les téléspectateurs de LORRAINE étaient hystériques aujourd’hui après avoir repéré le chemisier de l’hôte en vedette des « zèbres en train de faire l’amour ».

La star de la télévision a eu le rire à l’antenne en lisant un commentaire d’un spectateur à la maison.

Elle a gloussé: « Merci à toutes les personnes qui ont fait remarquer que les zèbres s’ébattent et s’amusent. »

Le tweet qui a attiré l’attention de Lorraine disait: « Amour #Lorraine, mais ont été distraits par les zèbres sur sa chemise. On dirait qu’ils passent un bon moment! «

Cela n’a pas dissuadé les gens de vouloir en posséder, d’autres demandant où ils pouvaient l’acheter.

Ailleurs dans l’émission, Lorraine a parlé à la star de It’s A Sin Olly Alexander du nouveau drame de Russell T. Davies.

Appelant cela son rôle le plus important à ce jour, le chanteur de Years and Years Olly a déclaré que c’était un rêve de travailler avec l’écrivain, qui a créé la série classique des années 90 Queer As Folk.

Sa co-star Keeley Hawes a récemment révélé qu’elle n’avait même pas lu le scénario de It’s A Sin avant de l’accepter.

L’actrice de Bodyguard, 44 ans, n’avait vu que le communiqué de presse du drame de Channel 4 sur les premiers jours de la crise du VIH, mais cela suffisait pour la convaincre de jouer le rôle.

Le programme suit quatre jeunes amis des années 80 qui regardent leur monde se dérouler au cours de la première décennie de la pandémie de VIH.

Dans la série en cinq parties, Hawes joue Valerie Tozer, la maman du personnage d’Olly Alexander, Ritchie.