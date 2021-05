Les téléspectateurs innocents grincent des dents devant une scène de sexe TRÈS maladroite dans un escalier

Les téléspectateurs innocents étaient ce soir laissés grincer des dents à une scène de sexe d’escalier TRÈS maladroite sur l’épisode d’ouverture de l’émission.

Le drame passionnant d’ITV a lancé sa deuxième série ce soir et a déjà séduit les téléspectateurs.

Katherine Kelly joue le rôle principal de l’instituteur Sally Wright, qui aurait eu une liaison avec un élève de 16 ans.

Lorsque le garçon est plus tard poignardé à mort, elle est reconnue coupable de son meurtre.

Sally est plus tard libérée lorsque de nouvelles preuves émergent – mais sa réputation et sa vie sont en lambeaux.

Mais ce n’est pas seulement cette histoire déchirante qui a fait parler les téléspectateurs – c’était la scène de sexe coquine dans un escalier.

Dans la scène, l’ex-mari de Sally, Sam, venait de rentrer de la voir, et sa nouvelle fiancée Karen a été vue inquiète.

On pouvait dire qu’elle craignait qu’il revienne avec Sally maintenant qu’elle avait été déclarée innocente.

Alors pour tenter de garder la main sur son homme, elle sauta sur lui, l’embrassant, tandis qu’il se retenait légèrement.

Karen a ensuite poussé Sam dans les escaliers et l’a chevauché d’une manière très maladroite, et ils ont commencé à avoir des relations sexuelles.

Pendant qu’ils faisaient l’acte, elle lui dit: « Je te pardonnerai toujours, peu importe ce que tu as fait, je te pardonnerai toujours. »

Les téléspectateurs ont trouvé cette rencontre très gênante pour le moins.

Celui-ci a tweeté: « Ce sexe d’escalier était très génial! (Suivi par le singe couvrant les yeux emoji) #innocent. »

Un autre a dit: « Dans les escaliers, oh mon Dieu! (Suivi par le singe couvrant les yeux emoji) #innocent. »

Ce spectateur a déclaré: « ZEE pleine de f *** ery dans les escaliers #Innocent »

L’acteur James Bamber, qui joue Sam dans la série, a même admis que le couple devait avoir un « coordinateur d’intimité » pour faire les scènes d’amour.

S’adressant à la presse avant la première de ce soir, il a déclaré: «J’ai fait pas mal de ces scènes au fil des ans, mais je n’ai jamais eu de coordinateur d’intimité auparavant.

« Je pense que j’ai été plus jeté par la coordonnatrice de l’intimité parce qu’elle avait la moitié de notre âge et vraiment sérieuse, elle était vraiment dedans et en quelque sorte gung ho! »

L’actrice Priyanga Burford qui joue Karen a ajouté: « Le truc avec n’importe quelle scène d’amour, ou quoi que ce soit de sexuel et d’intime comme ça, c’est que ça doit être spécifique.

« Vous devez comprendre ce qu’est ce sexe entre ces deux personnes à ce moment précis de leur relation. »

Innocent s’est avéré populaire auprès des téléspectateurs ce soir dans son épisode d’ouverture.

Ceci est la deuxième série de l’émission à succès ITV, mais prend une toute nouvelle histoire.