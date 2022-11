Les téléspectateurs incassables sont très préoccupés par la relation de Shirley Ballas après un énorme hommage au tatouage

Les téléspectateurs d’UNBREAKABLE sont très préoccupés par la relation de Shirley Ballas après un énorme hommage au tatouage.

Le juge Strictly Come Dancing est en couple avec l’acteur Danny Taylor depuis 2018, après s’être rencontré en panto.

Le couple a décidé de mettre leur relation à l’épreuve dans l’émission BBC One et s’est rendu jusqu’à la finale.

Lors de la finale, ils ont dû passer un certain nombre de tests pour prouver la force de leur relation, et ont réussi avec brio.

Shirley, 62 ans, n’a pas caché son amour pour Danny, déclarant à la caméra : « J’ai été mariée deux fois, Danny n’a jamais été marié. Je ne vais pas mentir, j’aimerais épouser Danny. Je voudrais.

“Je crois en l’institution du mariage, ce n’est pas si important pour Danny.”

Mais Danny a répondu: “Ce n’est peut-être pas quelque chose qui me vient à l’esprit, si c’est important pour vous, alors c’est important pour moi.”

Danny est également devenu ému lorsque Shirley s’est fait tatouer son nom sur la base de sa colonne vertébrale dans le cadre d’un dessin visant à honorer tous les membres de sa famille, le plaçant au centre.

Shirley a déclaré: «Je voulais rassembler l’unité familiale, donc je voulais tirer du côté de mon frère, et je voulais tirer mon côté liberté et mon fils, et ma mère et ma nièce.

“Alors j’ai fait des petites coccinelles pour ma mère et ma nièce, et je les ai rejointes avec Danny au milieu qui représente le chef de famille maintenant, parce que je lui fais suffisamment confiance pour qu’il s’occupe de ma mère et moi, et soit là comme je serai là pour lui.





Le couple est également devenu émotif en se disant leurs vœux définitifs, mais pour certains qui le regardent à la maison, ils ne semblent toujours pas convaincus par leur relation.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit: “C’est plus BBC Three. Déplacez-le. #unbreakable ne croit pas non plus à la relation de Shirley.

Un autre a ajouté : « Shirley est amoureuse. Lui, pas tellement #incassable.

Un troisième a tweeté : « #incassable C’est une terrible télé, qui diable l’a commandée.

«Le partenaire de Shirley a l’air complètement déconcerté et un peu effrayé par l’intensité de Shirley.

«Elle veut tellement qu’il s’engage. Il n’est pas si sûr. Tatouage? Mmm, pas sûr que ce soit une bonne idée.

Incassable est disponible sur BBC iPlayer.