Les téléspectateurs horrifiés critiquent Channel 4 pour “la chose la plus graphique jamais diffusée à la télévision”

Les téléspectateurs de MY DEAD Body ont été mortifiés en regardant une dissection humaine dans l’émission Channel 4.

Des médecins ont été vus en train de disséquer le corps de Toni Crews, qui avait fait don de son corps à la science après sa mort d’une forme rare de cancer.

Les téléspectateurs de My Dead Body sont restés sans voix en regardant une dissection humaine[/caption]

Toni est décédé après une bataille contre une forme rare de cancer[/caption]

Ceux à la maison n’en croyaient pas leurs yeux et ont qualifié l’épisode de “la chose la plus graphique jamais diffusée à la télévision”.

Incapables de supporter les scènes chirurgicales, les téléspectateurs ont été contraints de s’éteindre.

L’un d’eux a écrit : “Oh mon dieu, l’ouverture du crâne ne me quittera plus maintenant. Pourquoi est-ce que je regarde encore. C’est incroyable.”

Un autre a posté: “” 100% est devenu la chose la plus graphique jamais diffusée à la télévision. “

“Je viens juste de me connecter à My Dead Body, je n’en sais rien, et je suis étonné”, a déclaré un troisième.

« Quelle jeune femme extraordinaire et altruiste de donner son corps à la science médicale de cette manière. Pensées à sa famille, car c’est une montre déchirante réservée aux étrangers.

Alors que d’autres ont admis qu’ils étaient “absolument sans voix” et ne savaient pas s’il fallait “continuer à regarder” ou “regarder ailleurs”.

La mère de deux enfants a offert son corps à la recherche médicale et a été disséquée par des scientifiques à l’antenne dans un documentaire télévisé – une première dans l’histoire britannique.

Il racontait l’histoire de Toni et explorait sa vie et sa mort aux côtés d’entretiens émouvants avec ses proches qui étaient déterminés à réaliser ses dernières volontés.

La femme de 30 ans a également raconté le film dans ses propres mots – les producteurs ont utilisé des entrées d’un journal qu’elle a tenu et ont même reproduit sa voix à l’aide de la technologie de l’IA.

On espère que le documentaire mettra l’état de Toni au premier plan et aidera à sauver des milliers de personnes.

Fin 2016, alors qu’elle était dans la mi-vingtaine, elle a commencé à se plaindre de maux de tête et d’une vision floue.

En octobre de la même année, elle a annoncé à ses parents la nouvelle dévastatrice que les médecins avaient découvert un cancer rare, un adénocarcinome, à l’intérieur de sa glande lacrymale.

L’adénocarcinome est un type de cancer qui commence dans la muqueuse des glandes à l’intérieur d’un organe.

La maladie peut affecter des zones telles que le côlon, les seins, l’œsophage, les poumons, le pancréas ou la prostate.

Toni a subi une opération en novembre pour enlever le cancer, car il était agressif et résistant à la chimiothérapie.

Au cours de l’opération, son œil droit et certains des tissus environnants ont été retirés – les médecins l’avaient informée que c’était la meilleure chance de survie.

Croyant qu’elle était sans cancer, la vie est lentement revenue à la normale pour Toni, qui était une mère adorée de ses deux jeunes enfants.

Mais à la mi-2018, elle a eu le cœur brisé lorsqu’elle a recommencé à ressentir des maux de tête douloureux.

Bien qu’ils pensaient que c’était les nerfs qui se calmaient après l’opération, les médecins ont découvert plus tard qu’une autre tumeur s’était développée à l’endroit où se trouvait son œil.

Après une nouvelle intervention chirurgicale, Toni et ses parents sont restés convaincus qu’elle était en voie de guérison – seulement pour que sa santé prenne tragiquement une autre spirale descendante en janvier 2020.

Le cancer était de retour et s’était propagé, un oncologue conseillant à la famille de ne pas “perdre” de temps dans les hôpitaux mais de “rentrer chez soi et de se faire des souvenirs”.

Un mois plus tard, Toni est décédé tragiquement à la maison.

Toni est décédé en 2020[/caption]