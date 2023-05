Les téléspectateurs furieux jurent de se plaindre à l’Ofcom après que la star de Bridgerton, Adjoa Andoh, a déclaré que le balcon du couronnement était « terriblement blanc »

Les téléspectateurs de FURIOUS ont juré de se plaindre à l’Ofcom après qu’une star de Bridgerton ait déclaré que le balcon du couronnement était « terriblement blanc ».

Adjoa Andoh, 60 ans, a maintenant été critiquée en ligne après avoir fait des commentaires sur la famille royale au palais de Buckingham alors qu’elle commentait pour ITV samedi.

Adjoa Andoh a été critiqué pour avoir qualifié le balcon du couronnement de « terriblement blanc » Crédit : Getty

La star de Netflix, qui joue Lady Danbury dans Bridgerton, s’est maintenant excusée d’avoir « bouleversé » les Britanniques.

S’exprimant samedi, Adjoa a déclaré: « Nous sommes passés de la riche diversité de l’abbaye à un balcon terriblement blanc.

« Je suis très frappé par ça.

« Je regarde aussi ces jeunes générations et je me dis : ‘Quelles sont les nuances qu’elles habiteront quand elles grandiront ? »

Cela a vu les gens faire exploser Adjoa sur les réseaux sociaux, qualifiant sa déclaration de « ridicule » et « épouvantable ».

Une personne a posté sur Twitter : « Comment peut-elle s’en tirer comme ça ?

« Toute personne de couleur blanche devrait présenter des excuses publiques. Ridicule, cela montre juste qu’elle est raciste. »

Un autre a déclaré: « ITV après le commentaire raciste d’Adjoa Andoh hier, j’ai maintenant déposé ma plainte auprès de l’Ofcom. »

Un autre a écrit: « J’allais laisser tomber mais je suis vraiment en colère, alors j’ai pensé non pour changer. Des choses comme celle-ci doivent être remises en question. »

Cela a vu Adjoa s’excuser rapidement.

S’exprimant dimanche, elle a déclaré: « Je pense que j’ai bouleversé quelques personnes hier.

« Je parlais de la journée et à quel point elle était merveilleuse, puis je regardais le balcon à la fin et je me disais soudain : » Oh, c’est si blanc ! » parce que la journée avait été si mitigée et que je ne voulais contrarier personne. »

L’Ofcom n’a pas voulu dire combien de plaintes il avait reçues à ce sujet.

Un porte-parole de l’Ofcom a déclaré à The Sun Online : « Toute plainte que nous recevons à ce sujet sera évaluée par rapport à nos règles de diffusion, avant que nous décidions d’enquêter ou non.

« Nous publions les détails de tous les programmes attirant au moins 50 plaintes, tous les mercredis.

« Donc, si le programme a attiré plus de 50 plaintes, il sera répertorié dans la mise à jour de ce mercredi, avec le nombre de plaintes reçues. »