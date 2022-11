Les téléspectateurs Fuming I’m A Celeb exigent un énorme bouleversement pour montrer les règles après le scandale du vote

FURIOUS Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! les téléspectateurs ont exigé que l’émission fasse un énorme bouleversement de son système de vote.

Cela survient alors que Matt Hancock a été élu pour faire son quatrième essai consécutif de Bushtucker.

Matt a été élu pour faire son quatrième essai consécutif[/caption] Érotème

Owen le rejoindra dans la tâche Who Wants To Look Silly On-Air[/caption]

Dans l’épisode du vendredi 11 novembre, Ant et Dec ont visité le camp dans les derniers instants de l’émission pour révéler qui les téléspectateurs avaient voté pour participer à l’émission Who Wants To Look Silly On-Air? essai.

Et ils ont révélé que ceux à la maison avaient une fois de plus voté pour que le député controversé soit sur la sellette.

Il sera rejoint par le beau gosse des Hollyoaks Owen Warner dans le procès en deux parties, inspiré du jeu télévisé à succès Who Wants To Be A Millionaire?

Cela vient après que Matt ait déjà entrepris un essai alimentaire avec Boy George plus tôt dans l’épisode.

Matt a été bâillonné alors qu’il était forcé de manger le vagin d’un mouton, entre autres «délices».

Ce procès a été précédé par lui faisant le procès de la taupe avec Seann Walsh lorsque les deux retardataires sont arrivés pour la première fois dans la jungle.

Il a également fait face au procès des tentacules de la terreur jeudi soir.

Maintenant, de nombreux fans de la franchise en ont assez de voir la même personne voter nuit après nuit et demandent aux patrons d’apporter des changements majeurs.





Il s’agit notamment de ne pas pouvoir voter pour la même célébrité pour des essais consécutifs, de cette façon plus de stars obtiennent du temps d’antenne et le spectacle semble plus varié.

“@imacelebrity doit mettre en place une règle selon laquelle si vous êtes voté pour un procès, vous ne pouvez pas être voté pour le suivant, la même personne devient ennuyeuse encore et encore #ImACeleb”, a tweeté une personne.

Un deuxième a déclaré: «#ImACeleb doit changer les règles de vote où une célébrité ne peut pas avoir deux essais consécutifs. C’est tellement ennuyeux chaque année de voir la même personne les faire.

Un troisième intervint : « S’il vous plaît, ne dites pas que Matt fera tous les essais ! Il est clairement voté uniquement parce que les gens veulent qu’il soit puni. Pas pour être divertissant.

“Bâillement… un autre procès pour Matt, ça devient sérieusement ennuyeux !” gémit un quatrième.

Et un cinquième a plaidé: “Pouvons-nous voter pour que quelqu’un d’autre fasse les essais à la place de Matt Hancock .. il y en a d’autres dans le camp.”

Cela ne s’est pas arrêté là non plus, avec un six ajoutant: “Désolé mais nous devons arrêter de voter pour @MattHancock pour continuer à faire des essais et donner un tour aux autres célébrités.”

De nombreux téléspectateurs veulent que les autres camarades de camp aient une chance[/caption] Érotème

Ant et Dec annoncent un autre vote aux stars[/caption]