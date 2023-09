Les téléspectateurs exigent un remboursement après avoir regardé Jawan de Shah Rukh Khan, voici la raison de cette demande en colère

Une vidéo virale montre plusieurs cinéphiles en colère demandant un remboursement après que leur émission de Jawan ait été gâchée pour une raison plutôt inhabituelle.

Une vidéo est devenue virale dans laquelle quelques cinéphiles ont partagé leur expérience négative après être allés regarder le dernier film de Shah Rukh Khan, Jawan. La vidéo, partagée par une maquilleuse nommée Sahar Rashid, montre comment elle et les autres personnes présentes dans l’auditorium avec elle ont vu leur expérience gâchée lorsque le théâtre a montré la seconde moitié du film en premier par erreur. Dans la vidéo, Sahar demande un remboursement car son expérience cinématographique a été gâchée.

La vidéo a été publiée par Sahar sur son Instagram samedi, deux jours après la sortie de Jawan en salles. La vidéo s’ouvre avec Sahar montrant ses billets et le texte dit qu’elle était très excitée de regarder le premier spectacle du premier jour de Shah Rukh. Un montage montre ensuite Sahar et son partenaire au théâtre et quelques aperçus du film à l’écran. Puis le texte dit : « Le cinéma nous a trollé ».

Sahar dit dans la vidéo : « Vue Cinema a joué la deuxième partie en premier. Ils ont terminé le film en une heure et dix minutes, puis il a été indiqué un intervalle. Nous pensions que le méchant avait atteint sa fin, alors comment peut-il y avoir un intervalle maintenant. Ensuite, nous avons appris qu’ils n’avaient jamais joué le premier rôle. La vidéo montre un grand nombre de personnes debout près du guichet et Sahar dit qu’elles sont toutes là pour obtenir un remboursement.





La vidéo a suscité une vague de soutien envers Sahar et d’autres cinéphiles et a été vue plus d’un million de fois. « C’est la chose la plus triste sur Internet aujourd’hui », lit-on dans un commentaire. Un autre a ajouté : « Poursuivez-les en justice pour avoir ruiné l’un des meilleurs films réalisés en Inde et ce remboursement ne vaut pas l’expérience que vous avez manquée. » De nombreux commentateurs ont déclaré que tout remboursement n’est désormais qu’une petite pitié. « Même si vous étiez remboursé, ils ont quand même gâché le film de SRK pour vous », a écrit l’un d’entre eux. Cependant, quelques-uns se sont demandé comment aucune personne présente dans la salle n’avait réalisé qu’elle avait commencé à regarder le film à partir du milieu, sans aucune séquence titre.

Jawan, réalisé par Atlee, met également en vedette Nayanthara et Vijay Sethupathi dans les rôles principaux. Le film a reçu des critiques largement positives et a enregistré la plus grande ouverture de l’histoire du cinéma hindi. Il a déjà gagné Rs 300 crore en Inde et un peu moins de Rs 600 crore dans le monde au cours de ses cinq premiers jours.